Goffin na 3 sets onderuit tegen het nummer tien in Kooyong, Elise Mertens bevestigt als titelverdedigster in Hobart

David Goffin (ATP 7) heeft een nederlaag geleden op het Kooyong Classic, een demonstratietoernooi in Melbourne. De Luikenaar, die het toernooi de voorbije twee jaar won, ging met 1-6, 7-6 (7/4) en 6-3 onderuit tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 10).

Ook Rafael Nadal (ATP 1) beet in het zand. De Spanjaard verloor met 6-4 en 7-5 van de Fransman Richard Gasquet (ATP 31). Voor Nadal was het zijn eerste wedstrijd sinds hij door knieproblemen moest opgeven tijdens de Masters in Londen, waar hij na verlies tegen Goffin de handdoek gooide. "Deze wedstrijd was een goeie test. Mijn knie is OK", vertelde Nadal na de partij. "Als ik niet in orde zou zijn, dan zou ik hier niet staan. Dus dit is goed nieuws. De volgende dagen werk ik nog enkele harde trainingen af voor de Australian Open. Ik zal klaar zijn."

Elise Mertens serveert tijdens haar zege tegen Haddad Maia.

Mertens in kwartfinale Hobart

Elise Mertens (WTA 36) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). De titelverdedigster en het tweede reekshoofd versloeg in de tweede ronde de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 71). Na 1 uur en 26 minuten stond de 6-4, 6-4 eindstand op het scorebord. "Ze is een lastige speelster met goeie slagen, vooral met haar forehand. Ik heb geprobeerd mijn spel te spelen en haar fouten te laten maken. Ik ben tevreden over mijn match", zei Mertens na haar overwinning. In de kwartfinales neemt tweede reekshoofd Mertens het op tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 85) of de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 64).

Mertens heeft zich met haar partner Demi Schuurs ook geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel in Hobart. De Belgisch-Nederlandse combinatie, het derde reekshoofd, versloeg dinsdag de Duitse Mona Barthel en de Poolse Magda Linette met 6-2 en 6-4. De match duurde 57 minuten. In de kwartfinales nemen Mertens en Schuurs het op tegen Alison Van Uytvanck en de Duitse Anna-Lena Friedsam.

Ook Flipkens en Van Uytvanck dubbelen verder

In het dubbeltoernooi in Hobart stootte ook Kirsten Flipkens aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Melichar door naar de tweede ronde. Zij versloegen de Australiërs Jaimee Fourlis en Jessica Moore met 6-3 en 7-6 (8/6). Flipkens en Melichar, die het tweede reekshoofd vormen, treffen in de kwartfinales het Australische duo Alison Bai en Lizette Cabrera. In het enkel speelt Flipkens (WTA 73) speelt haar partij van de tweede ronde tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 89) woensdag.

Ook Alison Van Uytvanck ten slotte heeft zich geplaatst voor de tweede ronde in Hobart. Aan de zijde van de Duitse Anna-Lena Friedsam won de Grimbergse met 6-3 en 6-0 van de Colombiaanse Mariana Duque-Marino en de Georgische Oksana Kalashnikova. De partij duurde slechts 51 minuten. In de kwartfinales spelen Van Uytvanck en Friedsam dus tegen Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs. In het enkeltoernooi werd Van Uytvanck (WTA 78) maandag uitgeschakeld door haar dubbelpartner Friedsam (WTA 507).