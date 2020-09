Goffin moet na nederlaag tegen Cilic meteen koffers pakken in Rome Redactie

16 september 2020

13u02 0 Tennis David Goffin (ATP 11) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales (derde ronde) van het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/3.854.000 euro).

De Luikenaar, die als zesde reekshoofd vrij was in de eerste ronde, verloor in de tweede ronde tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 40) in tweemaal 6-2. Goffin had niet echt zijn dagje en slaagde er niet in zich in de wedstrijd te knokken. De partij duurde 1 uur en 11 minuten.

De Belgische nummer één bereikte eerder deze maand de achtste finales van de US Open. Hij was de enige Belg bij de mannen op de enkelhoofdtabel in Rome. Sander Gillé en Joran Vliegen staan in de Italiaanse hoofdstad in de tweede ronde (achtste finales) van het dubbelspel.