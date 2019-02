Goffin moet meerdere erkennen in Tsitsipas, halve finale eindstation in Marseille MH

23 februari 2019

18u13

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-24) is er niet in geslaagd zich voor de finale van het ATP-toernooi van Marseille (668.485 euro) te plaatsen. De 28-jarige Luikenaar, derde reekshoofd op het hardcourt in Zuid-Frankrijk, moest in 1 uur en 9 minuten met 7-6 (7/1) en 6-2 het onderspit delven voor het Griekse eerste reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP-12).

Morgen staat de 20-jarige Tsitsipas in de finale tegenover de 31-jarige Kazach Mikhail Kukushkin (ATP-50). Die ontdeed zich in zijn halve finale met tweemaal 6-3 van de Fransman Ugo Humbert (ATP-75). Zowel voor Tsitsipas als voor Kukushkin wordt het de vierde ATP-finale. Van de vorige drie wonnen ze er allebei één. Tsitsipas bracht vorig jaar het ATP-toernooi van Stockholm op zijn naam, Kukushkin in 2010 dat van Sint-Petersburg.

Tsitsipas en Kukushkin speelden twee keer eerder tegen elkaar en telkens trok de Griek aan het langste eind. In februari 2018 won hij in de 1/16 finales in Dubai op hardcourt met 6-2, 6-7 (5/7) en 6-3, drie maanden later in de kwalificaties in Rome op gravel met 5-7, 6-3 en 7-6 (7/5).

Super Stefanos 👏@StefTsitsipas defeats David Goffin 7-6, 6-2 to make the @Open13 final in Marseille 🙌



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/FV1ZCJ3loM ATP Tour(@ ATP_Tour) link