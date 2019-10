Goffin moet kruis maken over Masters: Luikenaar verliest van Dimitrov in tweede ronde ATP Parijs AB

30 oktober 2019

16u04 0 Tennis David Goffin (ATP 14) heeft in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Parijs verloren van Grigor Dimitrov (ATP 27). De Bulgaar won met 7-5 en 6-3 en neemt het in de achtste finales op tegen Dominic Thiem. Door deze nederlaag zijn de Masters definitief weg voor Goffin.

Dimitrov ligt Goffin niet. In acht onderlinge duels won de Luikenaar amper één keer van de Bulgaar. Die opende de partij ook sterk en pakte zijn eerste opslaggame. Ook Goffin verzilverde zijn service met goed tennis en twee aces: 1-1. De Luikenaar schakelde een versnelling hoger en ging vervolgens door de opslag van Dimitrov, in wiens spel te veel foutjes slopen. Ook het vierde spel was voor Goffin: 3-1. Een prima start, maar hij kon die lijn niet doortrekken.

Dimitrov reageerde sterk. Met krachtig en precies tennis vocht de Bulgaar terug tot 3-3. Beide heren waren aan elkaar gewaagd en dat werd nog maar eens onderstreept in de zevende game. Goffin bezorgde Dimitrov een moeilijk opslagspel en liet één breakpunt onbenut. Het was uiteindelijk wel de Bulgaar die aan het langste eind trok. Van een 3-1-voorsprong voor Goffin naar een 3-4-achterstand dus. Vervolgens lieten zowel Goffin als Dimitrov geen steek vallen in hun opslagspel en gingen we naar 5-5. Amper één minuut later stond het wel al 5-6 in het voordeel van Dimitrov, die vervolgens ook door de opslag van Goffin ging: 5-7 in de eerste set.

Dimitrov blijkt te sterk

Ook in de tweede set won Dimitrov zijn eerste opslagspel vlot. Daarna volgde de spannendste game van heel de wedstrijd. Goffin kwam snel 0-40 achter op zijn eigen service. Maar hij slaagde erin vijf breakpunten weg te werken en na een game van zo’n tien minuten op 1-1 te komen. Zat er dan toch een comeback aan te komen? Dat niet, zo bleek. Dimitrov klom weer op 1-2, waarna Goffin dan weer op 2-2 kwam na een spelletje met enkele heerlijke rally’s. Maar Dimitrov bleef oppermachtig en pakte drie games op rij: 2-5. Goffin stribbelde nog even tegen, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen. De tweede set eindigde op 3-6. Door de nederlaag is het zeker dat Goffin komende maand niet aan de Masters mag deelnemen.