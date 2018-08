Goffin moet in halve finale tegen Federer de handdoek werpen door schouderblessure, maar is niet ongerust voor US Open kv/TLB

David Goffin (ATP 11) heeft in de halve finales op het Masters 1.000-toernooi van het Amerikaanse Cincinnati na iets meer dan een uur opgegeven met een schouderblessure. De Zwitser Roger Federer (ATP 2) heeft zo zijn ticket beet voor de finale tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 10).

Federer won de eerste set met een tiebreak 7-6 (7/3). In het begin van de tweede set, met 1-1 op het scorebord en 40-30 in het voordeel van Goffin in het derde spel, wierp de 27-jarige Luikenaar de handdoek in de ring. Zijn schouder speelde hem opnieuw parten.

Goffin moest vrijdag twee wedstrijden afwerken. In de derde ronde schakelde hij de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6) uit in twee sets (6-2 en 6-4). Later op de dag volgde in de kwartfinales een felbevochten overwinning met twee tiebreaks (7-6 (7/5) en 7-6 (7/4)) tegen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 3).

Goffin: "Het had geen enkele zin"

"Het had geen enkele zin om door te gaan", stak Goffin na afloop teleurgesteld van wal. "Ik serveerde mijn eerste opslag nauwelijks tegen 160 km/u en voelde toch meteen pijn in mijn rechterschouder en -arm. Na het verlies van de eerste set moest ik dus nog twee sets serveren om de wedstrijd te kunnen winnen. Dat had geen enkele zin. Het is jammer, want ik voelde me goed."

Voor Federer wacht in de finale een confrontatie met de Serviër Novak Djokovic (ATP 10). Federer had ook begrepen dat er iets scheelde met Goffin. "Ik had in de gaten dat zijn opslag niet erg hard was", aldus de Zwitser. "Maar ik dacht dat het misschien tactisch was, om bijvoorbeeld een hoog percentage eerste opslagen af te leveren. Ik had liever op een andere manier gewonnen, maar ik ben toch blij opnieuw hier in Cincinnati de finale te halen. Het spel wordt hier steeds erg snel gespeeld. Je moet zeer actief zijn op je eigen opslag en snel reageren bij de returns."

Goffin zou komende week het eerste reekshoofd zijn op het ATP-toernooi in Winston-Salem, maar door zijn blessure laat hij verstek gaan. Binnen een week gaat met de US Open het laatste grandslamtoernooi van het seizoen van start. "Ik denk niet dat de blessure een probleem is voor de US Open. We zullen met mijn staf, arts en kinesitherapeut bekijken of er nog bijkomende onderzoeken nodig zijn. Ik denk dat ik gewoon een vermoeiende week achter de rug heb en dat ik mijn arm en schouder wat moet laten rusten. Er vallen veel positieve zaken uit deze week te halen. Ik hoop die te kunnen gebruiken voor een goede US Open. Het belangrijkste is nu 100 procent klaar te geraken", besloot Goffin.