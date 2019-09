Goffin moet in eerste ronde Tokio weer aan de bak tegen Carreño Busta - Sabalenka verlengt titel in Wuhan GVS/LPB

28 september 2019

12u48

Bron: Belga 1

Goffin wéér tegen Carreño Busta

David Goffin (ATP 15) neemt het in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar) op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 63). Het is het derde duel tussen beide spelers in een maand tijd.

Carreño Busta haalde het tien dagen geleden in de achtste finales in Metz van Goffin (6-3, 6-2). De Spanjaard diende de Belg zo van antwoord, na de zege van de Luikenaar op de US Open in 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) en 7-5. Carreño Busta won eerder ook al in 2013. Goffin, derde reekshoofd, is de enige Belg in Japan.

Sabalenka verlengt titel in Wuhan

Titelverdedigster Aryna Sabalenka (WTA 14) heeft het WTA Premier-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar) op haar naam geschreven. De Wit-Russische klopte in de finale de Amerikaanse Alison Riske (WTA 35) in drie sets: 6-3, 3-6, 6-1. Sabalenka (21) heeft daarmee haar vijfde toernooizege beet, de tweede in 2019 na Shenzhen. Voor de 29-jarige Riske was het haar negende finale. Op haar erelijst staan twee titels (Rosmalen 2019 en Tianjin 2014).

Sabalenka komt later vandaag nog in actie in de finale van het dubbelspel, aan de zijde van Elise Mertens. Het duo, dat recent de US Open won, treft in de eindstrijd de Chinese Ying-Ying Duan en de Russische Veronika Kudermetova.