Goffin moet in eerste ronde ATP Tokio weer aan de bak tegen Carreño Busta GVS

28 september 2019

09u48

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 15) neemt het in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar) op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 63). Het is het derde duel tussen beide spelers in een maand tijd.

Carreño Busta haalde het tien dagen geleden in de achtste finales in Metz van Goffin (6-3, 6-2). De Spanjaard diende de Belg zo van antwoord, na de zege van de Luikenaar op de US Open in 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) en 7-5. Carreño Busta won eerder ook al in 2013. Goffin, derde reekshoofd, is de enige Belg in Japan.