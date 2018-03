Goffin moet forfait geven voor Indian Wells YP

03 maart 2018

08u49

Bron: Belga 13 Tennis David Goffin (ATP 7) is nog niet voldoende hersteld van zijn oogblessure om vanaf volgende week donderdag deel te nemen aan het ATP-toernooi in Indian Wells (hardcourt/7.972.535 dollar). De naam van Goffin komt niet meer voor om de spelerslijst voor het eerste Masters 1.000-toernooi van het jaar. Eerder moest Goffin vorige week ook al afzeggen voor het ATP-toernooi in Marseille.

De Luikenaar kreeg twee weken geleden op het tijdens de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam een bal vol op het oog. Hij moest vervolgens opgeven, maar liet later via Instagram wel weten dat zijn oog goed geneest.

Vorig jaar haalde Goffin de vierde ronde in Indian Wells, in 2016 de halve finales. Mogelijk valt hij door zijn forfait uit de top 10, maar dat is afhankelijk van de prestaties van zijn dichtste concurrenten. Zijn wederoptreden is nu voorzien voor Miami (19 maart-1 april). Vervolgens wacht de kwartfinale in de Davis Cup, in Nashville tegen de Verenigde Staten (6-8 april).

Vrijdag moest ook de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) al afzeggen voor Indian Wells. Nadal heeft nog altijd last van de blessure aan het rechterbovenbeen die hij tijdens de Australian Open opliep.