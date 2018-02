Goffin moeiteloos naar kwartfinales in Rotterdam YP

14 februari 2018

15u01

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 7) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in Rotterdam (hardcourt/1.862.925 euro). Goffin versloeg na minder dan een uur spelen de Spaanse veteraan Feliciano Lopez (ATP 37) in twee sets (6-1 en 6-3).

Bij de laatste acht wacht Goffin, het vierde reekshoofd in Nederland, een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Serviër Victor Troicki (ATP 67) en de Tsjech Tomas Berdych (ATP 17), het zesde reekshoofd.

Ruben Bemelmans (ATP 116), die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, neemt het later woensdag in de eerste ronde nog op tegen Roger Federer (ATP 2), het eerste reekshoofd die in Rotterdam deelneemt met een wildcard. De 36-jarige twintigvoudig grandslamwinnaar wordt, indien hij de halve finales haalt, de nieuwe nummer één van de wereld. Hij zou daarmee de oudste aanvoerder van de ATP-ranglijst ooit zijn.