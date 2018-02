Goffin moeiteloos naar kwartfinales in Rotterdam, Mertens strandt in 1/16de finales Doha YP en XC

14 februari 2018

15u01

Bron: Belga 21 Tennis David Goffin (ATP 7) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in Rotterdam (hardcourt/1.862.925 euro). Goffin versloeg na minder dan een uur spelen de Spaanse veteraan Feliciano Lopez (ATP 37) in twee sets (6-1 en 6-3).

Bij de laatste acht wacht Goffin, het vierde reekshoofd in Nederland, een confrontatie met de Tsjech Tomas Berdych (ATP 17), het zesde reekshoofd. In de onderlinge confrontaties leidt Berdych met 2-1. Goffin won wel het jongste duel. In 2016 blies hij de 32-jarige Tsjech met tweemaal 6-0 van de baan in de achtste finales in Rome. Daar werd op gravel gespeeld. In Rotterdam is hardcourt de ondergrond en dat was ook zo bij Berdychs overwinningen in de eerste ronde van het US Open 2012 (7-5, 6-3, 6-3) en in de kwartfinales in Marseille in 2016 (6-3, 6-4).

Ruben Bemelmans (ATP 116), die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, neemt het later woensdag in de eerste ronde nog op tegen Roger Federer (ATP 2), het eerste reekshoofd die in Rotterdam deelneemt met een wildcard. De 36-jarige twintigvoudig grandslamwinnaar wordt, indien hij de halve finales haalt, de nieuwe nummer één van de wereld. Hij zou daarmee de oudste aanvoerder van de ATP-ranglijst ooit zijn.

Elise Mertens strandt in 1/16de finales Doha

Elise Mertens (WTA-20) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Doha (3.173.000 dollar) te plaatsen. De 22-jarige Limburgse moest in twee sets buigen voor Sorana Cirstea (WTA-38). Die 27-jarige Roemeense maakte er in 1 uur en 40 minuten 7-5 en 6-4 van.

Mertens begon nochtans gretig aan de wedstrijd en schreef de eerste twee spelletjes op haar naam. Maar dan nam Cirstea de overhand. Hoewel Mertens nog probeerde terug te komen in de tweede set, gaf Cirstea haar voorsprong niet meer uit handen. Mertens leed haar derde nederlaag van het seizoen. Daar staan twaalf zeges tegenover.

Cirstea moet in de achtste finales aan de bak tegen de 24-jarige Spaanse Garbine Muguruza (WTA-4). Die won dinsdag met 6-3 en 6-4 van de Chinese Duan Ying-Ying (WTA-105).

Later op de dag treedt Mertens met de Nederlandse Demi Schuurs nog in de 1/16 finales van het dubbelspel aan tegen het Amerikaans-Duitse duo Raquel Atawo en Anna-Lena Grönefeld.