Goffin meteen uitgeschakeld op European Open: talentvolle Fransman laat Luikenaar kansloos GVS

17 oktober 2019

21u34 6 Tennis David Goffin is meteen uitgeschakeld op de European Open. De 28-jarige Luikenaar, het nummer 14 van de wereld, verloor in twee sets van de getalenteerde Fransman Ugo Humbert (ATP 70): 6-3 en 6-1.

Met een wedstrijd tegen Humbert opende onze landgenoot vanavond zijn derde deelname aan de European Open - in de eerste ronde was Goffin vrij. “Humbert is een linkshandige, offensieve speler die heel goed serveert”, wist de Belg. “Hij heeft mooie slagen en maakt sinds vorig jaar veel vooruitgang.” Het nummer 14 van de ATP-ranking was dus op zijn hoede, en dat bleek finaal meer dan terecht te zijn.

Humbert speelde in Antwerpen zonder enige druk en verzilverde bij een 3-2-stand zijn eerste breakpunt. Vervolgens stoomde hij door naar 6-3. Het gaf de jonge Fransman zowaar een extra boost, want in het begin van het tweede bedrijf reeg de man uit Metz de fraaie punten aan elkaar. Een nieuwe break was onvermijdelijk. 3-1.

Goffin probeerde zich met de steun van het thuispubliek te verweren, maar het baatte niet. Na een ongelukkige dubbele fout kreeg hij een nieuwe break om de oren. Goffin stapelde nadien de fouten op, Humbert bleef gaan. 6-1 in set twee.