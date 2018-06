Goffin meteen tegenover titelverdediger in eerste ronde van ATP in Queen's Redactie

16 juni 2018

15u56

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-9) kent zijn tegenstander in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Queen's (gras/1.983.595 euro). De Luikenaar, die het vierde reekshoofd is, neemt het in Londen op tegen de Spaanse titelverdediger Feliciano Lopez (ATP-33).

De 36-jarige Lopez is een echte grastennisser. Vorig jaar pakte hij de titel in Queen's, maar ook zijn twee eindzeges op het gras van Eastbourne in 2013 en 2014 bewijzen dat. Het wordt de vierde ontmoeting tussen de 27-jarige Goffin en Lopez. De vorige drie duels was Goffin telkens de sterkste. De winnaar neemt het in de tweede ronde op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-35) of een kwalificatiespeler.

Vandaag speelt Goffin nog de finale op de Open Deauville Trouville, een exhibitietoernooi op gras. Daarin neemt Belgiës nummer 1 het op tegen de Fransman Michaël Llodra. Goffin koos ervoor om zijn voorbereiding op Wimbledon (2-15 juli) te starten op het Open Deauville Trouville, vooraleer naar Londen af te reizen.

In Queen's maakt ook Andy Murray (ATP-157) zijn wederoptreden na een afwezigheid van elf maanden. De 31-jarige Brit, die in 2013 en 2016 Wimbledon won, werd in januari nog geopereerd aan zijn heup en wil zich in Queen's klaarstomen voor het derde grandslamtoernooi van het jaar. Murray neemt het in de eerste ronde op tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP-24).

Raonic houdt Pouille uit finale in Stuttgart

De Canadees Milos Raonic (ATP 35) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (gras/656.015 euro). Zevende reekshoofd Raonic versloeg in de halve finales de Franse titelverdediger Lucas Pouille (ATP 17), het tweede reekshoofd, in twee sets met 6-4 en 7-6 (7/3).

In de finale neemt Raonic het op tegen de winnaar van het duel tussen het Zwitserse topreekshoofd Roger Federer (ATP 2) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 24), het vierde reekshoofd. Als Federer zich plaatst voor de finale wordt hij opnieuw het nummer één van de wereld ten koste van de Spanjaard Rafael Nadal.

Raonic, die Roland Garros oversloeg wegens een knieblessure, staat voor het eerst sinds mei 2017 in een finale op het ATP-circuit. Hij heeft acht ATP-titels op zijn palmares.

Bemelmans onderuit in eerste ronde in het Duitse Halle

Ruben Bemelmans (ATP-103) werd vandaag dan weer uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.983.595 euro). De 30-jarige Limburger verloor van de 35-jarige Rus Mikhail Youzhny (ATP-93) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-2. De wedstrijd duurde een uur en 31 minuten.

Halle is het traditionele grastoernooi waarmee de Zwitser Roger Federer zich altijd voorbereidt op Wimbledon. Federer kan in Halle zijn tiende eindzege pakken. Hij zal dan wel voorbij de Duitser Alexander Zverev (ATP-3), de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-7) en de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-16) moeten, die ook in Halle aanwezig zijn. Het hoofdtoernooi begint maandag.

Mertens ontmoet kwalificatiespeelster in eerste ronde in Birmingham

Elise Mertens (WTA-15) treft in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Britse Birmingham (gras/936.128 dollar) een kwalificatiespeelster.

De 22-jarige Mertens is het zevende reekshoofd in Birmingham. De Belgische nummer een kan bij winst in de eerste ronde vervolgens de 20-jarige Japanse Naomi Osaka (WTA-18) of de 21-jarige Britse Katie Boulter (WTA-156), die een wildcard kreeg, treffen. Boulter versloeg eerder deze week nog Yanina Wickmayer (WTA-98) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Nottingham.

Mertens is de enige Belgische die actief is in Birmingham. De Spaanse Garbine Muguruza (WTA-3), die vorig jaar Wimbledon op haar naam schreef, werd als topreekshoofd aangeduid. Het hoofdtoernooi begint maandag.