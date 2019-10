Goffin mag zich opmaken voor clash tegen Federer in Shanghai, ook Djokovic door Redactie

09 oktober 2019

14u42 0 Tennis David Goffin (ATP 14) heeft zich makkelijk geplaatst voor de achtste finale van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (7.473.620 dollar). Hij ging in de tweede ronde op het Chinese hardcourt voorbij de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 57).

Kukushkin gooide de handdoek in de tweede set. Het stond toen 6-2, 3-0 in het voordeel van Goffin na precies een uur tennis. Het was het derde duel tussen de 28-jarige Goffin en de 31-jarige Kukushkin. De Luikenaar versloeg hem in 2014 in de Davis Cup en nam zo revanche voor een nederlaag drie jaar eerder in Istanboel.

Nu tegen Federer

In de achtste finale speelt Goffin tegen Roger Federer (ATP 3). De Zwitser, het tweede reekshoofd, haalde het maandag in de tweede ronde met 6-2 en 7-6 (7/5) van de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 46).

Goffin keek de 38-jarige Federer al tien keer in de ogen. Slechts een keer trok hij aan het langste eind, op de Masters in Londen in 2017. Dit jaar speelden ze al twee maal tegen elkaar. Zowel in de achtste finale van de US Open (6-2, 6-2, 6-0) op 1 september als in de finale van het grastoernooi in het Duitse Halle (7-6 (7/2), 6-1) op 23 juni was Federer de sterkste.

Goffin heeft in Shanghai geen punten te verdedigen vermits hij er vorig jaar niet bij was in China. Hij kan dus een goede zaak doen met het oog op deelname aan de Masters. Federer won het toernooi in 2017 en 2014.

Ook Djokovic door

Novak Djokovic (ATP 1) is goed begonnen aan de Rolex Shanghai Masters. De Serviër, titelverdediger en al vier keer winnaar op het Chinese hardcourt, versloeg in de tweede ronde de Canadees Denis Shapovalov (ATP 36) met 6-3, 6-3. Djokovic, die vrij was in de eerste ronde, speelt om een plaats in de kwartfinale tegen de Amerikaan John Isner (ATP 17). Die wipte de Fransman Lucas Pouille (ATP 22) met 7-5, 6-3.

Djokovic pakte de titel in Shanghai voor het eerst in 2012. Daarna volgden eindzeges in 2013, 2015 en 2018. Afgelopen weekend won ‘Nole’ in Tokio, waar hij in de halve finale David Goffin versloeg.