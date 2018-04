Goffin maakt het zichzelf nog moeilijk tegen 's werelds nummer 16, maar hij mept zich wel naar de kwartfinales in Monte Carlo Redactie

19 april 2018

12u52 5 Tennis David Goffin heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Rolex Monte Carlo Masters (gravel/4.872.105 euro) . Onze landgenoot, het zesde reekshoofd, won van Roberto Bautista Agut in twee sets: 6-4, 7-5. In de kwartfinale wacht de winnaar van het duel tussen Grigor Dimitrov en Philipp Kolschreiber.

In set één gaven de twee elkaar aanvankelijk geen duimbreed toe, maar bij 2-2 op de service van de Spaanse nummer twee begon diens motor toch een beetje te sputteren. Na een dubbele fout kreeg onze landgenoot twee breakkansen, maar toen toonde hij nog genade. Op zijn eigen opslag kende hij geen enkel probleem en bij 4-4 kreeg hij opnieuw drie kansen om door de opslag van zijn tegenstander te gaan. Het derde bleek het goede, waarna hij de break ook bevestigde en de eerste set na 36 minuten tennis in de wacht sleepte.

Nog niet goed bekomen van die eerste dreun, kreeg een schijnbaar niet helemaal topfitte Bautista Agut er al meteen een tweede om de oren. Ook in set twee moest hij namelijk metéén zijn service prijsgeven - deze keer was de eerste breakkans de goede voor het nummer 10 van de wereldranglijst. Maar Bautista Agut toonde zich een heel erg taaie klant. Telkens wanneer Goffin naar 3-0 en naar 5-1 uitliep leek de Spanjaard een vogel voor de kat, maar uiteindelijk kwam hij - ook geholpen door een twijfelende Goffin - toch maar mooi terug tot 5-5. Toen vond Goffin het écht welletjes geweest, waarna hij op zijn derde matchpunt set twee én de match binnenhaalde (6-4, 7-5).

Het was het vijfde onderlinge duel tussen de tennissers, het eerste op gravel. Van de vier vorige ontmoetingen had Goffin alleen de laatste, in 2017 in Sofia, kunnen winnen. Om door te stoten naar de laatste vier moet Goffin, het zesde reekshoofd, voorbij de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 40) of de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5). Met die laatste speelt Goffin, die weer helemaal terug lijkt na een oogblessure, het dubbelspel in Monte Carlo. Woensdag bereikten ze de kwartfinales.

David Goffin staat voor de zesde keer op de hoofdtabel van de Monte Carlo Masters. Vorig jaar tekende hij voor zijn beste resultaat door de halve finales te halen. Daar botste hij op gravelkoning Rafael Nadal, die vervolgens voor de tiende keer het toernooi zou winnen. Ook dit jaar kan Goffin de Spanjaard in de halve finales treffen.