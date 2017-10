Goffin leert in Shanghai opnieuw wat verliezen is YP

12u54

Bron: Belga 0 Photo News Tennis David Goffin (ATP 10) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het ATP-toernooi in het Chinese Shanghai (hard/5.924.890 dollar). In de tweede ronde verloor Goffin van de Fransman Gilles Simon (ATP 47) in twee sets. Het werd 7-6 (7/4) en 6-3 na 1 uur en 30 minuten tennis. Het was Goffins eerste nederlaag na twee toernooizeges op rij.

De 26-jarige Goffin en de 32-jarige Simon stonden woensdag voor de derde keer tegenover elkaar. In 2015 won de Fransman op gras in Queen's, vorig jaar nam Goffin revanche op het hardcourt van Miami.



Als achtste reekshoofd was David Goffin in Shanghai vrij in de openingsronde. De voorbije weken had Belgiës nummer 1 de toernooien van het Chinese Shenzhen en het Japanse Tokio op zijn naam geschreven.

Vorig jaar bereikte Goffin bij zijn tweede deelname aan de Shanghai Rolex Masters de kwartfinales. Toen botste hij op Andy Murray, die het toernooi aansluitend zou winnen. Met zijn vroege uitschakeling doet Goffin een mindere zaak met het oog op de Masters.



Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Gilles Simon voorbij een landgenoot. Richard Gasquet (ATP 31) zette in zijn tweede ronde de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 60) opzij in drie sets.

