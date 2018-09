Goffin kruist in China mogelijk de degens met Murray - Pliskova en thuisspeelster Osaka spelen finale in Tokio MH

22 september 2018

16u51

Bron: Belga 0

Martin Klizan en Dominic Thiem spelen finale in Sint-Petersburg

De Slovaak Martin Klizan (ATP 65) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) hebben zich vandaag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/1.175.190 dollar).

Klizan was met 4-6, 6-3 en 7-5 te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 88). Aansluitend ging Thiem, het topreekshoofd, voorbij de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 26) met 6-4 en 6-3.

Klizan, 29, telt zes ATP-toernooizeges op zijn erelijst. Hij was dit jaar al de beste in Kitzbühel. Thiem, 25, mikt op een elfde ATP-titel. Hij won dit seizoen al in Buenos Aires en Lyon.

Titelverdediger David Goffin is topreekshoofd in China

David Goffin (ATP 11) verdedigt komende week zijn titel op het ATP-toernooi van Shenzhen (hard/733.655 dollar). De Luikenaar is het eerste reekshoofd in China en komt pas vanaf de tweede ronde in actie.

Goffin, momenteel aan de slag op de Laver Cup in Chicago, botst in de achtste finales mogelijk op Andy Murray (ATP 308). De Schot moet dan wel in de eerste ronde winnen van thuisspeler Zhizhen Zhang (ATP 341). Beide spelers kregen een wildcard voor het toernooi.

De 27-jarige Goffin is de enige Belg op de tabel van het Shenzhen Open.

Gilles Simon is eerste finalist in ATP Metz

De Fransman Gilles Simon (ATP 39) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Metz (hard/501.345 euro). Hij versloeg voor eigen publiek de Moldaviër Radu Albot (ATP 107) met 6-3 en 6-1.

Morgen speelt Simon om de titel tegen de Duitse qualifier Matthias Bachinger (ATP 166) of het Japanse eerste reekshoofd Kei Nishikori (ATP 12).

De 33-jarige Simon won tot dusver dertien ATP-toernooien. Dit jaar was hij al de beste in het Maharashtra Open in India. Het toernooi van Metz staat reeds twee keer op zijn erelijst. Hij was er de beste in 2010 en 2013 en verliezend finalist in 2015.

Kiki Bertens tegen Ajla Tomljanovic in finale in Seoul

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 12) en de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 53) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul (hard/250.000 dollar).

De 26-jarige Bertens haalde het in de eerste halve finale in twee sets van de Griekse Maria Sakkari (WTA 32): 6-4 en 6-2. In de finale van morgen mikt het tweede reekshoofd op een zevende WTA-titel, de derde van het jaar na Charleston en Cincinnati, maar dan moet ze eerst nog wel winnen van Tomljanovic. De Australische haalde het in drie sets van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 29): 6-4, 5-7 en opnieuw 6-4. Tomljanovic speelde twee keer eerder een finale op de WTA Tour: in 2015 in Pattaya en dit jaar in Rabat.

Bertens speelde op het hoogste niveau een keer eerder tegen Tomljanovic: op Roland Garros was ze vorig jaar in de eerste ronde in drie sets (4-6, 6-1 en 6-1) te sterk voor de in de Kroatische hoofdstad Zagreb geboren speelster.

Pliskova en thuisspeelster Osaka spelen de finale in Tokio

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 7) hebben zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/799.000 dollar).

In de eerste halve finale haalde vierde reekshoofd Pliskova het in drie sets van de Kroatische Donna Vekic (WTA 45): 6-2, 4-6 en 6-3. De 26-jarige Pliskova mag zo op jacht naar haar elfde WTA-titel. Eerder dit jaar was ze al de beste in het Duitse Stuttgart. Dan moet ze morgen in de finale wel eerst voorbij thuisspeelster Naomi Osaka (WTA 7), die weinig problemen kende met de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 37). De Japanse haalde het uiteindelijk in twee sets: 6-2 en 6-3. Ze speelt zo voor de tweede keer de finale in Tokio, in 2016 moest ze de eindzege aan de Deense Caroline Wozniacki laten.

Osaka kan in de Japanse hoofdstad een derde toernooi aan haar erelijst toevoegen. Eerder dit jaar pakte ze al de eindzege op Indian Wells en de US Open, na een turbulente finale tegen Serena Williams.

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis

WTA