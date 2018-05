Goffin krijgt kwartfinale in de schoot geworpen na opgave Del Potro DMM

17 mei 2018

15u38 1 Tennis Een cadeau voor David Goffin in de achtste finales van het ATP-toernooi in Rome. Onze landgenoot kreeg de zege tegen Juan Martin Del Potro in de schoot geworpen na een opgave van de Argentijn.

Na de driesetter tegen Checcinato in de tweede ronde een serieuze test voor Goffin. De nummer één van het Belgische mannentennis moest het met Del Potro tegen een notoir gravelspeler opnemen, al bleek hij allerminst onder de indruk van de tegenstand. Goffin ging in het vierde spelletje door de opslag van de Argentijn, een vitale break voor setwinst. Zeker omdat Goffin even later nog eens kon breaken. 6-2.

In de tweede set was het de beurt aan Del Potro om de rug te rechten. De 29-jarige Argentijn vocht zich bij een 2-2 weer in de wedstrijd. Goffin moest een break toestaan, maar sloeg meteen terug met een re-break. Ook Del Potro ging weer door de opslag van onze landgenoot. Voortdurend haasje-over in het tweede bedrijf dus. Dat scenario zou zich blijven herhalen tot een 5-4-stand in het voordeel van Del Potro. De Argentijn slaagde er maar niet in om zijn setpunten verzilveren en zou even later zelfs geblesseerd de handdoek gooien. Naar verluidt had Goffins opponent last van de adductoren. In de kwartfinale wacht de winnaar van het duel tussen Kyle Edmund en Alexander Zverev.