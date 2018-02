Goffin krijgt bal vol in het oog en moet strijd in halve finale Rotterdam staken, schade valt mee Manu Henry

17 februari 2018

16u33 228 Tennis Balen voor David Goffin op het ATP-tornooi in Rotterdam. Onze landgenoot moest al vroeg in de tweede set zijn halve finale staken nadat hij een bal vol in het oog kreeg. Even voordien pakte Grigor Dimitrov, het nummer vijf op de ranking, set één met 6-3.

Ouch! This is scary. Fingers crossed that David Goffin is okay. 🙏 pic.twitter.com/Ssve1ufC6v Tennis TV(@ TennisTV) link

Goffin had net het eerste spelletje van set twee naar zich toegetrokken, toen het noodlot toesloeg. Een volley aan het net liep grondig mis, waarna de bal tegen het oog van de Belg belandde. Medische behandeling mocht niet baten. Het was meteen einde verhaal. Na verder onderzoek bleek de schade mee te vallen: geen structurele schade en geen onthechting van het retina (netvlies). Wel werd er vochtophoping achter het oog geconstateerd. Na een weekje rust zou 'La Goff' hersteld moeten zijn. Zo moet onze landgenoot wel verstek geven voor het ATP-tornooi van Marseille.

Zo stoomt niet Goffin, maar wel Dimitrov door richting de eindstrijd in Nederland. In die finale wacht de Bulgaar een duel met Roger Federer of Andreas Seppi. Goffin was vorig jaar nog verliezend finalist in Rotterdam. Onderweg versloeg hij... jawel, Dimitrov. Meteen de eerste en enige zege uit zijn carrière tegen 'Baby Federer'.