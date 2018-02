Goffin komt met goed nieuws over oogblessure Redactie

19 februari 2018

17u10

Tennis David Goffin heeft deze namiddag zijn fans gerustgesteld via Instagram. Zijn oog herstelt snel nadat hij er zaterdag een bal tegen kreeg in de halve finale van het toernooi in Rotterdam. Ook van Ruben Bemelmans en Ysaline Bonaventure kwam er goed nieuws. Zij plaatsten zich voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi van Marseille en het WTA-toernooi van Boedapest.

Goffin: "Mijn oog herstelt snel"

David Goffin heeft deze namiddag via Instagram zijn fans gerustgesteld. De Belgische nummer één liet weten dat zijn oog snel hersteld zal zijn. De Luikenaar kwam normaal gezien deze week in actie op het ATP-toernooi van Marseille, maar moet daarvoor passen.

"Hallo allemaal, bedankt voor al jullie leuke berichtjes", opende Goffin zijn post. "Mijn oog herstelt goed en de dokters zijn heel positief met het oog op een snelle comeback. Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet zal kunnen spelen op het ATP-toernooi van Marseille, maar ik hoop jullie snel terug te zien op de court."

Goffin moest zaterdag opgeven in zijn halve finale op het ATP-toernooi in Rotterdam tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Onze landgenoot kreeg in het begin van de tweede set een bal tegen zijn oog en moest vervolgens opgeven. De eerste set had hij met 6-3 verloren.

Hello everyone! Thank you all for your kind messages... 🤗 My eye is recovering well and doctors are really positive for my fast recovery. I am very disappointed not to be able to play at the @open13marseille and I hope to be back soon on court! The only good thing about this bad situation is that I have my personal driver 😄😘 Een foto die is geplaatst door null (@david__goffin) op 19 feb 2018 om 15:56 CET

Bemelmans plaatst zich voor hoofdtabel ATP Marseille

Bemelmans, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, rekende in de tweede en laatste kwalificatieronde af met de Fransman Calvin Hemery (ATP 150). Na 1 uur en 14 minuten won hij met tweemaal 6-4. Bemelmans nam gisteren de eerste horde in de kwalificaties door de Spanjaard Javier Marti (ATP 241) met tweemaal 6-1 te verslaan.

Het is nog niet bekend wie Bemelmans' tegenstander wordt in de eerste ronde op de hoofdtabel. De vier opties zijn de Fransen Hugo Gaston (ATP 1341), die een wildcard kreeg, en Pierre-Hugues Herbert (ATP 99), de Serviër Laslo Djere (ATP 90) en het Russische negende reekshoofd Karen Khachanov (ATP 47).

De dertigjarige Limburger is de enige Belg op de hoofdtabel in Marseille. David Goffin (ATP 7) stond er aanvankelijk ook op, maar gaf forfait. Zaterdag kreeg de Luikenaar een tennisbal tegen zijn oog in de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 4). Goffin last een week rust in.

Bonaventure stoot door naar de hoofdtabel WTA Boedapest

Ysaline Bonaventure (WTA 154) heeft zich deze middag geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (hardcourt/250.000 dollar).

De 23-jarige Luikse klopte in de tweede en laatste kwalificatieronde de 19-jarige Slovaakse, Viktoria Kuzmova (WTA 121), na bijna 2,5 uur tennis in drie sets (6-7 (8/10), 7-6 (7/4) en 6-3). Bonaventure overleefde in de tweede sets (bij 4-5) twee wedstrijdballen.

Op de hoofdtabel vervoegt Bonaventure Kirsten Flipkens (WTA 67) en Alison Van Uytvanck (WTA 80). Flipkens treft in de eerste ronde de Roemeense Monica Niculescu (WTA 75). In de onderlinge confrontaties leidt Flipkens met 4-3. De Française Oceane Dodin (WTA 95) is de eerste tegenstreefster van Van Uytvanck. Het wordt hun tweede duel op het circuit. Dodin versloeg onze landgenote in 2016 in Québec op tapijt.

Ook in het dubbelspel staan twee Belgische vrouwen ingeschreven. Flipkens vormt, aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, het eerste reekshoofd. Bonaventure speelt samen met de Hongaarse Jani Reka-Luca.