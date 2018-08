Goffin knokt zich na hevige strijd met Del Potro naar halve finales Cincinnati, Federer de volgende horde? GVS

18 augustus 2018

08u00

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 11) gaat door naar de halve finales van het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati (5.669.360 dollar). In de Amerikaanse stad haalde hij in de kwartfinales een felbevochten overwinning binnen met twee tiebreaks tegen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 3). Na iets meer dan 2 uur spelen, stond de eindscore 7-6 (7/5) en 7-6 (7/4) op het bord.

Eerder op de dag schakelde Goffin in de derde ronde nog de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6) uit in 1 uur en 16 minuten met 6-2 en 6-4. In de halve finales neemt de 27-jarige Luikenaar het op tegen de winnaar van het duel tussen de Zwitsers Stan Wawrinka (ATP 151) en Roger Federer (ATP 2).