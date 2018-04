Goffin knokt in 'thuishaven' Monaco, maar moet toch alwéér het hoofd buigen voor zwart beest Dimitrov TLB

20 april 2018

12u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor David Goffin (ATP-10) op de Rolex Monte Carlo Masters. Goffin verloor in twee sets (6-4, 7-6) tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-5), die de Luikenaar nu al tien keer kon kloppen. Opvallend: later vandaag spelen Goffin en Dimitrov samen de kwartfinale van het dubbelspel in Monaco.

Goffin en Dimitrov kennen elkaar door en door. Het duo is samen actief in het dubbelspel in Monte Carlo en nam het nu al elf keer tegen elkaar op (Challenger-toernooien inbegrepen, red.). En voor Goffin oogde de balans alvast héél triest: tien nederlagen en amper één zege. De Luikenaar verloor vorig jaar onder meer de Masters-finale tegen de Bulgaar en ook in februari in Rotterdam kwam Dimitrov als winnaar uit te bus. Toen moest Goffin de strijd echter wel vroeg in de tweede set staken nadat hij de bal vol tegen zijn oog had gekregen.

Noem Dimitrov dus gerust Goffins zwarte beest. En dat de 27-jarige Luikenaar het ook in zijn thuishaven Monaco niet cadeau zou krijgen, bleek al snel. Dimitrov opende fors en ging bij 3-2 door de opslag van onze landgenoot. De Bulgaar liep uit tot 5-2, maar dan raakte er wat zand in de motor. Goffin pakte op zijn beurt een break en het mes ging even van de keel. Maar net dan liet de anders zo betrouwbare service van 'La Goff' het even afweten. Dimitrov ging door zijn opslag en haalde set 1 zo alsnog binnen: 6-4.

Van 0-4 naar 7-6

Een opdoffer voor Goffin, maar de Belg liet zich er allerminst door van de wijs brengen. Met puik, gevarieerd tennis liep hij in set 2 al snel uit tot 0-4. Dimitrov wist even van geen hout pijlen maken, maar de Bulgaar knokte zich gaandeweg terug in de match en Goffin liet een schijnbaar gewonnen set alsnog uit handen glippen.

Dimitrov kwam terug tot 4-5 en de fans in Monaco kregen bij momenten graveltennis van de bovenste plank te zien. Maar al te vaak was het Dimitrov die als winnaar uit de bus kwam na de lange rally's. En dat vertaalde zich in 7-6-setwinst en andermaal een verdiende zege voor de Bulgaar.

Not even David Goffin's speedy wheels could catch up with this lob.



👌 @GrigorDimitrov #RolexMCMasters pic.twitter.com/6zFFjZrcSj Tennis TV(@ TennisTV) link

"Scintillating and sensational."



One-handed perfection from @GrigorDimitrov. 👏#RolexMCMasters pic.twitter.com/kfkZ5RJo8h Tennis TV(@ TennisTV) link