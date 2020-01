Goffin klopt ‘zwart beest’ Grigor Dimitrov op de ATP Cup, bij winst in dubbel stoot België door ODBS

07 januari 2020

12u18 4

Deugddoende zege voor David Goffin op de ATP Cup, de nieuwe landencompetitie waarin België het vandaag opneemt tegen Bulgarije. Ons hoogste reekshoofd (ATP 11) klopte in de Ken Rosewall Arena van Sydney Grigor Dimitrov (ATP 20), het opslagkanon dat hem onder andere van winst op de ATP Finals twee jaar geleden had gehouden. Goffin verloor set één (4-6), om de volgende twee sets naar zich toe te trekken: 6-4 en 6-2 na 2 uur en 28 minuten. Door de zege blijft België op koers voor de tweede plaats in groep C en een plaats in de kwartfinales.

Goffin pakt uit met heerlijk punt:

Het duel tussen de nummers 1 van beide landen begon niet goed voor Goffin, die meteen zijn opslagspel verloor. De Luikenaar knokte zich echter terug in de set door twee keer door de service van Dimitrov te gaan, al leverde Goffin ook nog tweemaal zijn opslagspel in. Daardoor trok de Bulgaar met 4-6 aan het langste eind. Goffin ging beter van start in de tweede set. Hij realiseerde twee breaks voor een 3-0 voorsprong, waarna beide spelers nog één keer hun opslagspel moesten afstaan: 6-2. In de derde set verloor Dimitrov opnieuw twee opslagspelletjes, Goffin behield de hele set zijn service. Zo sloot hij de partij af met opnieuw 6-2. In tien onderlinge duels is het pas de tweede zege voor Goffin tegen Dimitrov.

“It was the last chance for us, for the country, for my friends.”



Don't stop believing in Belgium 🇧🇪#ATPCup | #Sydney | #BELBUL pic.twitter.com/LYClmni63t ATPCup(@ ATPCup) link

Eerder op de dag ging Steve Darcis (ATP 200) met 6-3 en 6-0 onderuit tegen Dimitar Kuzmanov (ATP 417). Het is dus het dubbelspel dat beslissing moet brengen. Sander Gillé (ATP 46 in het dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38 in dubbel) nemen het daarin op tegen Dimitrov en Kuzmanov. Bij winst behoort ‘Team Belgium’ tot de twee beste nummers twee. Naast de zes groepswinnaars kwalificeren zich ook de twee beste nummers twee. Eerder won België van Moldavië (3-0), maar verloor het van Groot-Brittannië (1-2).