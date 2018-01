Goffin klopt nummer 4 van de wereld op Hopman Cup, maar België moet onderspit delven tegen Duitsland TLB en MH

16u20

Bron: Belga 0 Getty Images David Goffin blijft een straf niveau halen. Tennis België heeft vandaag de eerste groepswedstrijd op de Hopman Cup tennis in het Australische Perth met 2-1 verloren van Duitsland. In het beslissende gemende dubbelspel gingen David Goffin en Elise Mertens in twee sets onderuit tegen Alexander Zverev en Angelique Kerber: 4-2 en 4-3 (5/2) na 39 minuten.

Eerder vandaag kwam België op achterstand na de nederlaag in twee felbevochten sets van Elise Mertens (WTA 36) tegen de Duitse topper en voormalige nummer een van de wereld Angelique Kerber (WTA 21). Nadien bracht David Goffin (ATP 7) ons land langszij in het tweede enkelspel. De Sportman van het Jaar rekende op nieuwjaarsdag in twee sets af met de Duitser Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld: twee keer 6-3 na 1 uur en 20 minuten.

België is in groep A ingedeeld met naast Duitsland ook nog Australië en Canada. Woensdag (10u30) kijken de Belgen het gastland, met Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25), in de ogen. De laatste groepswedstrijd tegen de Canadezen Vasek Pospisil (ATP 108) en Eugenie Bouchard (WTA 83) staat vrijdag om 3u geprogrammeerd. In groep B bevinden zich Zwitserland (Roger Federer en Belinda Bencic), Japan (Yuichi Sugita en Naomi Osaka), Rusland (Karen Khachanov en Anastasia Pavlyuchenkova) en de Verenigde Staten met Jack Sock en Coco Vandeweghe. Die twee verloren begin vorig jaar de finale van Frankrijk (met Richard Gasquet en Kristina Mladenovic). De finale vindt volgende week zaterdag plaats. Daarin staan de poulewinnaars tegenover elkaar.

Getty Images

Goffin gaat door op ingeslagen weg: "Alsof 2017 niet gestopt is"

"Ik ben blij dat ik het jaar goed begonnen ben", opende Goffin na afloop van zijn partij. "Het is alsof 2017 niet gestopt is. De vorm is al meteen goed en ik voel met 110 procent fit. Laat ons hopen dat dat zo blijft en dat dit het startschot is voor een uitstekend 2018."

Goffin en Mertens spelen de komende dagen hun volgende partijen. Woensdag volgt een duel met Australië, vrijdag met Canada.

Getty Images

Getty Images

Mertens verliest tegen Kerber

Elise Mertens (WTA 36) heeft haar openingswedstrijd op de Hopman Cup verloren. In het Australische Perth ging onze landgenote op nieuwjaarsdag in twee sets onderuit tegen de Duitse topper en voormalige nummer een van de wereld Angelique Kerber (WTA 21): 7-6 (8/6) en 7-6 (7/1) na 1 uur en 57 minuten. België staat zo meteen 1-0 achter tegen Duitsland in dit toernooi voor gemengde landenteams.

Woensdag (10u30) kijken de Belgen het gastland, met Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25), in de ogen. De laatste groepswedstrijd tegen de Canadezen Vasek Pospisil (ATP 108) en Eugenie Bouchard (WTA 83) staat vrijdag om 3u geprogrammeerd.

In groep B bevinden zich Zwitserland (Roger Federer en Belinda Bencic), Japan (Yuichi Sugita en Naomi Osaka), Rusland (Karen Khachanov en Anastasia Pavlyuchenkova) en de Verenigde Staten met Jack Sock en Coco Vandeweghe. Die twee verloren begin vorig jaar de finale van Frankrijk (met Richard Gasquet en Kristina Mladenovic). De finale vindt volgende week zaterdag plaats. Daarin staan de poulewinnaars tegenover elkaar.

Het is de eerste keer sinds 2011 dat België deelneemt aan het toernooi voor gemengde landenteams. Sinds de creatie van de Hopman Cup in 1989 nam België zeven keer deel. Enkel in 2011 behaalde België de eindstrijd van het officieuze WK voor gemengde landenploegen. Daarin verloren Justine Henin en Ruben Bemelmans van de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner.

Getty Images

Getty Images Angelique Kerber.

AFP

Virus velt Kvitova

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova (WTA 29) heeft zich teruggetrokken uit het WTA-toernooi in het Australische Brisbane. Een virus heeft de tweevoudige Wimbledon-kampioene geveld. "Ik heb het opgepikt tijdens mijn vlucht naar Australië en ben helaas niet op tijd fit", liet Kvitova weten.

De voormalig nummer twee van de wereld maakte vorig jaar een sterke comeback nadat ze in december 2016 door een overvaller in haar woning was aangevallen met een mes en in haar linkerhand werd gestoken. Na een maandenlange revalidatie keerde ze in mei terug op de tennisbaan. Inmiddels in de Tsjechische opgeklommen naar de 29e plaats op de wereldranglijst. Ze wilde zich in Brisbane voorbereiden op het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

AFP

Rafael Nadal test vorm in Melbourne

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) start zijn seizoen op 10 januari op het nieuwe invitatietoernooi in het Australische Melbourne, zo maakte hij vandaag bekend. Op de Tie Break Tens spelen de acht uitgenodigde spelers alleen tiebreaks tot tien punten.

De nummer een van de wereld kwam in november voor het laatst in actie. Toen ging hij op de Masters in Londen in zijn eerste groepswedstrijd onderuit tegen David Goffin, de latere finalist. Nadien gaf Rafa met een knieblessure forfait voor de rest van het toernooi. De Spanjaard is intussen hersteld van dat euvel, maar stelde wel zijn seizoensstart uit. Vorige week meldde hij zich af voor het ATP-toernooi in Brisbane, een traditioneel voorbereidingstoernooi op het Australian Open. Ook in het lucratieve Abu Dhabi kwam hij niet in actie.

2017 was voor Nadal een uiterst succesvol jaar. Hij veroverde voor de tiende keer de titel op Roland Garros, won ook de US Open en stond voor het eerst in drie jaar opnieuw helemaal bovenaan de wereldranglijst.

AP

Photo News

AFP

Kirsten Flipkens start het jaar met zege in Nieuw-Zeeland

Kirsten Flipkens (WTA 75) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). Flipkens haalde het in de eerste ronde in drie sets van het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 54): 7-6 (7/5), 3-6 en 6-4 na 2 uur en 34 minuten.

Flipkens verloor nog nooit van Vekic. De zege in Nieuw-Zeeland brengt de stand in de onderlinge duels op 5-0. In de tweede ronde neemt Flipper het op tegen de winnares van het duel tussen Alison Van Uytvanck (WTA 76) en de Sloveense Polona Hercog (WTA 101). Deze wedstrijd stond maandag op het programma, maar werd uitgesteld wegens de regen.

Eerder op nieuwjaarsdag plaatste Ysaline Bonaventure (WTA 183) zich voor de hoofdtabel. In de laatste kwalificatieronde haalde ze het in twee sets van de Australische Arina Rodionova (WTA 120): 6-3 en 6-4 in 1 uur en 15 minuten. In de eerste ronde van het WTA-toernooi van Auckland neemt Bonaventure het op tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 50). Ze kwamen eerder nog niet uit tegen elkaar in een officiële wedstrijd.

Getty Images

Getty Images

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement