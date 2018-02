Goffin klaar voor Davis Cup-duel met Hongarije: "Extra gemotiveerd in 'mijn' Luik" Filip Dewulf

02 februari 2018

07u03 1 Tennis Goed twee maanden na de epische finale in Lille tegen Frankrijk moet België alweer aan de slag in de Davis Cup. Tegenstanders op de hardcourtbaan in Luik zijn de redelijk onbekende Hongaren, voor het eerst sinds 1996 weer in de wereldgroep.

"Ik ken Attila Balazs (ATP 227) heel goed", verraste David Goffin (ATP 7). "Ik heb vorige zomer tegen hem gespeeld in Kroatië. Maar dat was op gravel en in een heel andere context. Marton Fucsovics (ATP 63) deed het vorig jaar heel goed op de Australian Open (achtste finale, red.) ook. Hij is sterk en enorm fit."

Bemelmans vervangt Darcis

Voor het 27-jarige speerpunt van de Belgische ploeg wordt het een nieuw begin na zijn mislukte start in Melbourne. "Die nederlaag is vrij snel verteerd", zei Goffin. "Dat verlies heeft mijn beslissing om hier mee te doen natuurlijk beïnvloed. Maar ik vind het sowieso fijn om het team terug te zien en zeker om in Luik te tennissen, want dit is mijn stad en dat geeft me toch nog wat extra motivatie om het goed te doen."

Ruben Bemelmans (ATP 120) mag door de afwezigheid van de geblesseerde Darcis voor het eerst sinds de finale tegen Groot-Brittannië in 2015 nog eens een enkelpartij spelen op de openingsdag. "Ik voel veel vertrouwen na mijn goede Australian Open en mijn blessure ligt achter mij. De laatste jaren kreeg ik enkel mijn kans in het dubbelspel, maar ik moet me niet meer bewijzen, hé. Ik ben een enkelspeler, daar ligt mijn prioriteit."

De prioriteit voor kapitein Johan Van Herck is duidelijk: "Geen onderschatting! We nemen deze eerste ronde even ernstig als een finale."