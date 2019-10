Goffin kan in halve finale in Tokio niet stunten tegen nummer één Djokovic XC

05 oktober 2019

09u40 0 Tennis David Goffin (ATP 15) heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de halve finale van de Rakuten Open in Tokio. De 28-jarige Luikenaar ging in twee sets ten onder tegen Novak Djokovic (ATP 1). De Serviër neemt het in de finale op tegen John Millman (ATP 80).

In zijn vorige twee deelnames haalde Goffin de finale op de Rakuten Open. Geen drie op een rij dus. “Tegen zo’n topper als Novak Djokovic moet je elke kans grijpen die je krijgt”, klonk het vooraf bij Goffin. En dat gebeurde niet. De Servische nummer één van de wereld haalde de bovenhand op de cruciale momenten.

Goffin moest in deze halve finale tweemaal z’n service inleveren, telkens in het begin van de set. Djokovic gaf vervolgens z’n voorsprong nooit uit handen. De eerste set eindigde op 6-3, het tweede bedrijf of 6-4. In de finale komt ‘Nole’ uit tegen de Australiër John Millman.

