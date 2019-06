Goffin kan één set mee met Federer, maar ziet Zwitser daarna zijn tiende toernooizege in Halle pakken DMM

23 juni 2019

14u37 12 Tennis Roger Federer heeft weer een stukje tennisgeschiedenis geschreven. De 37-jarige Zwitser won het tennistoernooi van Halle voor de tiende keer in zijn carrière. David Goffin kon enkel in de eerste set weerwerk bieden, daarna was de foutenlast bij onze landgenoot te groot: 7-6, 6-1.

Negen keer dus al. Zo vaak schreef Roger Federer voor de finale het ATP-toenooi in Halle op zijn naam. De Zwitser kon mits winst in de dubbele cijfers komen. Enkel Rafael Nadal deed het hem al voor in Monte Carlo, Barcelona en Roland Garros. Maar eerst dus voorbij David Goffin zien te komen. Onze landgenoot had net voor Wimbledon de goeie vorm weer te pakken. Getuige zijn finaleplaats in Halle.

Voor Goffin betekende de confrontatie in Halle de zevende ontmoeting met Federer uit zijn carrière. Eén keer kon onze landgenoot winnen. U herinnert zich ongetwijfeld nog zijn winst in de ATP Finals van 2017. Goffin mocht toen vieren na drie sets tegen de Zwitser. Helemaal onmogelijk was de opdracht dus niet in Halle.

Goffin leek zich op te trekken aan die gedachte, want onze landgenoot begon goed aan zijn finale. Het eerste spelletje zette meteen de toon. Federer scoorde het eerste punt op klasse, bij het derde punt kreeg hij meteen een stevige return van onze landgenoot om de oren. Halle zag een sterke Goffin, die in het wedstrijdbegin zeker gelijke tred kon houden met het nummer drie van de wereld.

Sterker nog, Goffin kwam op zijn eigen opslag amper in de problemen. Het was integendeel Roger Federer die nu en dan eens de zeilen moest bijzetten om zijn eigen opslagspel binnen te halen. Op de cruciale momenten haalde de Zwitser wel telkens de bovenhand. Goffin liet een drietal breakpunten onbenut.

Geen afscheiding na 47 minuten en dus ging het naar een tiebreak. Federer schakelde daarin een versnelling hoger. In een mum van tijd stond Goffin 5-1 in het krijt. Daarna mocht de Zwitser de eerste set uitserveren. Met 7-2 in de tiebreak ging de eerste set naar Federer.

Zo aardig het ging in de eerste set, zo slecht begin het in de tweede voor Goffin. Onze landgenoot ging in zijn eerste opslagspel in de fout. De eerste breakpunten kon de Luikenaar nog wegpoetsen, maar daarna had Federer zijn break alsnog beet. Goffin verbeet zijn frustratie na een dubbele fout.

1-0 in set twee en plots was het rijk helemaal aan Federer. De Zwitser had geen kind meer aan Goffin en stoomde in sneltempo door naar 5-1. Goffin kon minder aanhaken in de rally’s en moest vooral ook veel meer fouten maken. Een vijfde dubbele fout luidde de matchbal in voor Federer. Meteen de goeie, zo was het verhaal met 7-6 en 6-1 helemaal uit. Federer heeft z’n tiende in Halle te pakken, de 102de uit zijn carrière. Van alle tennissers doet enkel Jimmy Connors beter met 109 toernooizeges.