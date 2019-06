Goffin is terug: hij wint nu ook van Italiaanse beer en staat in finale Halle tegen Federer ODBS

22 juni 2019

14u50 14 Tennis David Goffin is klaar voor Wimbledon. De Luikenaar heeft nu ook zijn halve finale op het grastoernooi in Halle gewonnen, tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 22). Het werd 7-6 (7/4) en 6-3. In de finale wacht niemand minder dan Roger Federer, negenvoudig winnaar in Halle. Hij haalde het met twee keer 6-3 van de Fransman Herbert.

Goffin (28) won een gelijkopgaande openingsset in de tiebreak met 7-4. De 23-jarige Berrettini, die bezig was aan een reeks van acht ongeslagen matchen en vorig week in Stuttgart zijn eerste grastitel pakte, toonde zich een taaie brok. Een zwaar serverende Italiaanse beer van 90 kilo voor 1m96. In totaal pakte hij uit met 14 aces, tegenover 6 voor Goffin. De set bleef ‘on serve’ en ook in de tiebreak was er van enig verschil nauwelijks sprake, tot Goffin (ATP 33) in het Gerry Weberstadion bij 4-4 doorstoomde om de volgende drie punten en de set te pakken.

‘Le Goff’ kon in de tweede set zorgen voor een beslissende break bij 3-3, waarna de veer brak bij Berrettini. Na 1 uur en 38 minuten mocht Goffin opnieuw juichen. Onze landgenoot is sterk bezig in Halle: hij pakte in de kwartfinale na drie sets ook al de scalp van thuisspeler Sacha Zverev (ATP 5 en tweede reekshoofd). Goffin maakt meteen ook komaf met volgende vervelende statistiek: sinds eind 2017 had hij zes halve finales op rij verloren. Belgiës nummer 1 staat voor de twaalfde keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. De laatste keer was de Masters eind 2017. Hij heeft vier titels op zijn palmares: Metz en Kitzbühel in 2014, Tokio en Shenzhen in 2017.

Goffin: “Heerlijk gevoel”

“Dit is fantastisch, mijn eerste finale dit jaar”, verklaarde Goffin na afloop. “Ik heb met veel vertrouwen gespeeld. De voorbije maanden heb ik hard gewerkt om opnieuw mijn beste niveau te halen, dit is een mooie beloning. Ik was heel geconcentreerd. Ik wist dat het me een break zou kunnen kosten als ik één of twee makkelijke punten zou weggeven. En met de opslag van Matteo zou het moeilijk worden om terug te keren. Zelf heb ik heel goed geserveerd en ik slaagde erin agressief te zijn vanaf de baseline.” G

Goffin en Federer, die vlot won van Goffins dubbelpartner Pierre-Hugues Herbert (ATP 43) en al voor de dertiende (!) keer de finale speelt in Halle, stonden al acht keer tegenover elkaar. Onze landgenoot kon nog maar één keer winnen. Dat was in 2017 in de halve finales van de ATP Finals in de Britse hoofdstad Londen.