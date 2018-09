Goffin in twee sets onderuit tegen Andy Murray Redactie

27 september 2018

15u31

Bron: Belga 0

Goffin verliest van Murray

Snelle exit van David Goffin in Shenzhen. De Luikenaar ging in zijn eerste partij in China in de achtste finales onderuit tegen Andy Murray. Op het hardcourt werd het 6-3 en 6-4 voor de 31-jarige Schot, die na blessureleed is teruggevallen tot ATP 311 en in zijn eerste ronde in Shenzhen pas won, nadat zijn Chinese tegenstander Zhang (ATP 340) in de derde set opgaf. Goffin, die het voorbije weekend nog actief was op de Laver Cup in Chicago, was vrijgesteld van de eerste ronde. Hij had er zijn titel te verdedigen en was het eerste reekshoofd.

First set goes to Andy Murray 6-3 Goffin. #shenzhenopen pic.twitter.com/ECXKS2VRyv ATP Shenzhen Open(@ ATPShenzhenOpen) link

In de vijf vorige onderlinge ontmoetingen had Belgiës beste tennisser (27) ook al telkens aan het kortste eind getrokken tegen de ex-nummer 1. Murray, tweevoudig olympisch kampioen en goed voor drie grandslamtitels, timmert na heel wat blessureleed aan de weg terug. Hij kreeg een wildcard voor het toernooi van Shenzhen, dat hij in 2014 bij de eerste editie won. Murray neemt het in de kwartfinales op tegen de Japanner Taro Daniel (ATP 74) of de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 28).

Goffin was de enige Belg op de tabel van het Shenzhen Open. Hij versloeg er vorig jaar in de finale de Oekraïner Alexandr Dolgopolov. Door het verlies tegen Murray en zijn snelle exit speelt Goffin flink wat punten kwijt op de wereldranking.

Selfie with @David__Goffin 🤳 #shenzhenopen pic.twitter.com/ormLyAN9a5 ATP Shenzhen Open(@ ATPShenzhenOpen) link

Madrid organiseert Davis Cup-finaleweek in 2019 en 2020

De volgende twee jaar wordt de strijd om de Davis Cup beslist in Madrid. De internationale tennisfederatie ITF en het organiserende Kosmos Tennis bevestigden dat de finaleweek van de hervormde landencompetitie in 2019 en 2020 in de Spaanse hoofdstad wordt gehouden.

In de Davis Cup nieuwe stijl zullen achttien landen in november 2019, op het einde van het seizoen, in een toernooi van week op één locatie (Madrid dus) strijden om de titel. Zes landen zijn automatisch geplaatst: de vier halvefinalisten van dit jaar (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS) en twee wildcards, Argentinië en Groot-Brittannië. De twaalf overige tickets worden begin februari verdeeld. België moet zich trachten te kwalificeren in Brazilië.

Bemelmans strandt in achtste finale tegen topreekshoofd Fognini

Ruben Bemelmans (ATP 114) is uitgeschakeld in de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu. De Limburger, die via de kwalificaties de hoofdtabel bereikte, was niet opgewassen tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 13). Het eerste reekshoofd haalde het met 6-4 en 7-6 (7/2) na 1 uur en 35 minuten.

In de kwartfinales speelt Fognini tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 47). Bemelmans is wel nog actief in het dubbelspel. Later op de dag geeft hij met zijn Indiase partner Prajnesh Gunneswaran in de tweede ronde (kwartfinale) de Amerikaan Austin Krajicek en de Indiër Jeevan Nedunchezhiyan partij.