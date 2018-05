Goffin: "In Parijs aangekomen met goed gevoel" - Bemelmans als lucky loser naar Roland Garros Redactie

27 mei 2018

00u15

Bron: Belga 0

Goffin: "Aangekomen met goed gevoel"

David Goffin (ATP 9) begint als eerste van de zes Belgen aan Roland Garros. Zondag neemt het achtste reekshoofd het in de eerste ronde op tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 44), die hij onlangs nog versloeg op het Masters 1.000-toernooi van Madrid. Vorig jaar moest de Luikenaar opgeven in de derde ronde na een val op Court Suzanne Lenglen.

"Ik ben hier aangekomen met een goed gevoel. Ik heb goede wedstrijden in de benen en heb geen fysieke ongemakken", verklaarde Goffin op een persconferentie. "Ik was verrast dat ik in Monte Carlo al een hoog niveau haalde. Zo begon mijn gravelseizoen goed, met nadien nog een goed toernooi in Barcelona. Alleen tegen Kyle Edmund (in Madrid, nvdr.) heb ik een slechte wedstrijd gespeeld. Het doel is om de positieve lijn door te trekken."

Goffin en Haase kijken elkaar voor de zesde keer in de ogen, de tweede keer in één maand. De Belgische nummer één verloor nog maar één keer tegen de Nederlandse nummer één. "In Madrid heb ik hem geklopt, dat geeft vertrouwen voor de partij in de openingsronde. Maar de omstandigheden zijn anders. We zullen zien wie hier het best mee kan omgaan. Hij serveert goed, countert goed met de backhand en ook zijn forehand is goed. Bovendien is Haase slim en ervaren, hij probeert altijd oplossingen te vinden. Deze wedstrijd kan echt een valstrik zijn. Ik ga proberen even goed te doen als in Madrid", besloot Goffin.

Ruben Bemelmans als lucky loser naar Roland Garros

Ruben Bemelmans (ATP 111) mag zich alsnog opmaken voor de hoofdtabel van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Hij werd opgevist als lucky loser, na het forfait van een andere speler.

In de eerste ronde neemt Bemelmans het op tegen Yuki Bhambri (ATP 94) uit India. In 2015 speelden beide spelers al eens tegen elkaar. Toen haalde Bhambri het voor eigen publiek in New Delhi.

De 30-jarige Bemelmans sneuvelde gisteren in de derde en laatste kwalificatieronde op het Parijse gravel. Hij ging met 6-2, 2-6 en 7-5 onderuit tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 269).

Na 2015 staat de Limburger voor de tweede keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Hij vervoegt zo David Goffin (ATP 9). De Luikenaar ontmoet in de eerste ronde de Nederlander Robin Haase (ATP 44).

Dominic Thiem maakt favorietenrol waar

De 24-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8) heeft vandaag het ATP-toernooi van Lyon (501.345 euro) gewonnen). In de finale nam het eerste reekshoofd in 2 uur en 25 minuten met 3-6, 7-6 (7/1) en 6-1 de maat van de Fransman Gilles Simon (ATP-75).

Voor Thiem is het de tiende ATP-titel, de achtste op gravel en de tweede dit seizoen. In februari was hij de beste in Buenos Aires. In Madrid moest hij twee weken terug in de finale de duimen leggen voor Alexander Zverev (ATP-3), nadat hij in de kwartfinales wel een einde had gemaakt aan de zegereeks van Rafael Nadal (ATP-1). Thiem kan dus met vertrouwen naar Roland-Garros, waar hij de voorbije twee jaar telkens de halve finales bereikte.

Eerste toernooiwinst voor Marton Fucsovics in Genève

De 26-jarige Hongaar Marton Fucsovics (ATP-60) heet een eerste ATP-toernooi op zijn palmares gebracht. In het Zwitsese Genéve (501.345 euro) maakte hij in de finale in 1 uur en 7 minuten met tweemaal 6-2 korte metten met de Duitser Peter Gojowczyk (ATP-49).

Het was de eerste keer dat Fucsovics, in 2010 winnaar van het juniorentoernooi op Wimbledon, in de finale van een ATP-toernooi stond. Hij is de eerste Hongaarse toernooiwinnaar sinds Balazs Taroczy in 1982.

Anastasia Pavlyuchenkova toernooiwinnares na marathonpartij

De 26-jarige Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-31) heeft het WTA-toernooi van Straatsburg op haar palmares gebracht. In de finale versloeg ze de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-36) in een marathonpartij met drie tiebreaks. Pas na 3 uur en 35 minuten stond de 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 7-6 (8/6) op het bord. De derde matchbal was de goede.

Voor Pavlyuchenkova, derde reekshoofd op het gravel in de Elzas, is het de twaalfde WTA-titel, de eerste dit seizoen.

Larsson verovert titel van Nürnberg

De Zweedse Johanna Larsson (WTA 97) heeft het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar) aan haar palmares toegevoegd. In de finale versloeg Larsson de Amerikaanse Alison Riske (WTA 105) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-4 na 1 uur en 47 minuten. Riske hield vrijdag Kirsten Flipkens (WTA 69) uit de finale.

Voor Larsson is het de tweede WTA-titel. In 2015 pakte ze de eindzege in het Zweedse Bastad. Riske pakte in 2014 haar enige WTA-titel in het Chinese Tianjin.

Larsson is in Nürnberg de dubbelpartner van Flipkens. De tweede reekshoofden nemen het later op de dag in de halve finales op tegen de Kroatische Darija Jurak en de Zweedse Cornelia Lister. Bij winst volgt een finale tegen de Nederlandse Demi Schuurs en de Sloveense Katarina Srebotnik, de derde reekshoofden.