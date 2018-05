Goffin in Madrid voorbij Nederlander Robin Haase, nu wacht mogelijk Novak Djokovic ODBS

09 mei 2018

13u40 0 Tennis Geen problemen voor David Goffin in het Masters 1.000-toernooi in Madrid met Robin Haase. Onze landgenoot haalde het in de tweede ronde met 7-5 en 6-3 van de 31-jarige Nederlander.

Solid day at the office 💪@David__Goffin moving on in Madrid 7-5 6-3 over Haase.

Goffin, het achtste reekshoofd in de Spaanse hoofdstad, ging in set één bij 6-5 door de opslag van Haase en forceerde ook in set twee bij 3-2 een beslissende break. Goffin draait stilaan op toerental voor Roland Garros, dat op 27 mei van start gaat, nadat hij in Barcelona al halve finale speelde tegen gravelkoning Rafael Nadal.

Haase (ATP 44) boekte in de eerste ronde in Madrid nog een indrukwekkende zege op het Zuid-Koreaanse talent Hyeon Chung. De beste tennisser van Nederland gunde het nummer 21 van de wereld slechts twee games (6-2 en 6-0). Ook tegen Goffin kon hij in de eerste set lang gelijke tred houden. Twee keer ging de Luikenaar door zijn opslag, maar de Hagenaar zorgde telkens voor een rebreak. Tot Goffin (ATP 10) bij 6-5 een versnelling hoger ging spelen en zich ook in set twee effectiever toonde. De partij duurde 1 uur en 24 minuten.

Tight tussle of a first set goes the way of @David__Goffin 7-5 over Haase.



Tight tussle of a first set goes the way of @David__Goffin 7-5 over Haase.

Goffin boekte zo zijn vierde zege tegen Haase tegenover één nederlaag op, verrassend, gravel. In de derde ronde of achtste finale treft de 27-jarige Goffin mogelijk Novak Djokovic (ATP 12). De Servische voormalige nummer één van de wereld, het tiende reekshoofd in Madrid, moet dan wel de Brit Kyle Edmund (ATP 22) verslaan.