Goffin in Madrid voorbij Nederlander Haase en hij ontloopt Djokovic in achtste finale, Nadal simpel door ODBS/LPB

09 mei 2018

17u55 0 Tennis Geen problemen voor David Goffin in het Masters 1.000-toernooi in Madrid met Robin Haase. Onze landgenoot haalde het in de tweede ronde met 7-5 en 6-3 van de 31-jarige Nederlander.

Solid day at the office 💪@David__Goffin moving on in Madrid 7-5 6-3 over Haase.

Goffin, het achtste reekshoofd in de Spaanse hoofdstad, ging in set één bij 6-5 door de opslag van Haase en forceerde ook in set twee bij 3-2 een beslissende break. Goffin draait stilaan op toerental voor Roland Garros, dat op 27 mei van start gaat, nadat hij in Barcelona al halve finale speelde tegen gravelkoning Rafael Nadal.

Haase (ATP 44) boekte in de eerste ronde in Madrid nog een indrukwekkende zege op het Zuid-Koreaanse talent Hyeon Chung. De beste tennisser van Nederland gunde het nummer 21 van de wereld slechts twee games (6-2 en 6-0). Ook tegen Goffin kon hij in de eerste set lang gelijke tred houden. Twee keer ging de Luikenaar door zijn opslag, maar de Hagenaar zorgde telkens voor een rebreak. Tot Goffin (ATP 10) bij 6-5 een versnelling hoger ging spelen en zich ook in set twee effectiever toonde. De partij duurde 1 uur en 24 minuten.

Tight tussle of a first set goes the way of @David__Goffin 7-5 over Haase.





Goffin boekte zo zijn vierde zege tegen Haase tegenover één nederlaag op, verrassend, gravel. In de achtste finale treft de 27-jarige Goffin de Brit Kyle Edmund, die het haalde van Novak Djokovic (ATP 12). De Servische voormalige nummer één van de wereld, het tiende reekshoofd in Madrid, zit in een existentiële vertrouwenscrisis en ging onderuit na 6-3, 2-6 en 6-3. Dimitrov, het Bulgaarse zwarte beest van Goffin, ligt er als derde reekshoofd al uit in Madrid. Hij verloor ook in drie sets van de Canadees Raonic (7-5, 3-6 en 6-3).

Rafael Nadal begon het toernooi in Madrid met een eenvoudige zege. In de tweede ronde versloeg de Spaanse nummer één van de wereld de Fransman Gaël Monfils: 6-3, 6-1. Na een moeizaam eerste servicegame ging Nadal door de opslag van Monfils en gaf die marge niet meer uit handen. Ook in de tweede set maakte Nadal snel het verschil. Monfils, ooit nummer zes van de wereld maar nu 41ste, probeerde het wel maar had niets in te brengen tegen de service van Nadal. De zege tegen Monfils was voor Nadal zijn 20ste overwinning op rij op gravel.

Nederlandse Bertens stunt tegen Wozniacki

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA-20) heeft voor een stunt gezorgd op het WTA-toernooi in het Spaanse Madrid (gravel/6.685.828 dollar) door in de achtste finales Caroline Wozniacki (WTA-2) te verslaan.

De 26-jarige Bertens was in twee sets veel te sterk voor de Deense nummer twee van de wereld. De Nederlandse won in amper een uur en een minuut met tweemaal 6-2. In drie eerdere ontmoetingen met Wozniacki won Bertens niet één set. Wozniacki zou bij toernooiwinst in Madrid weer de nummer een van de wereld zijn geworden.

In de kwartfinales wordt de Russische Maria Sjarapova (WTA-52) of de Française Kristina Mladenovic (WTA-22) de tegenstandster van Bertens.