Goffin in Antwerpen tegen jonge Amerikaan, Darcis en De Greef sneuvelen in supertiebreak

In Antwerpen gaat dezer dagen de European Open (hard/589.185 euro) door.

Darcis en De Greef in koor: "Na zo'n wedstrijd verliezen is balen"

Steve Darcis en Arthur De Greef overleefden dinsdag de eerste ronde in het dubbelspel op de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen niet. Het Belgische duo verloor van de Amerikaan Scott Lipsky en de Indiër Divij Sharan. De beslissing viel in een supertiebreak. "Spijtig dat we op het einde nog naast de winst grijpen", reageerde Darcis. "Ik vond ons beter tennissen en het zat er echt in. Dit is balen, maar niks aan te doen. Bij momenten haalden we wel niet ons beste niveau, en we hebben de mindere momenten van onze tegenstanders niet altijd even goed uitgebuit."



"Onze eerste set was niet denderend", analyseerde De Greef. "Maar nadien hebben we ons goed herpakt, en op het einde hadden we zomaar kunnen winnen. Het was kop of munt, en we grepen ernaast. Dat is balen, ook omdat we het Belgische publiek iets wilden gunnen."



Darcis (ATP 65) ontmoet in de eerste ronde van het enkelspel de Duitser Cedrik-Marcel Stebe (ATP 78). Voor De Greef, die sneuvelde in de kwalificaties, is het toernooi in Antwerpen voorbij. "Ik was wat vermoeid van de laatste weken en haalde daarom in de kwalificaties niet mijn beste niveau", oordeelde de Brusselaar. "Spijtig, want ik wilde me tonen voor het Belgische publiek. Maar ik moet nu verder, en ga er alles aan doen om een plaatsje in de selectie te bemachtigen voor de finale van de Davis Cup in en tegen Frankrijk van eind volgende maand."

Goffin treft Tiafoe in twee ronde European Open

Frances Tiafoe (ATP 79) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen. De 19-jarige Amerikaan klopte in de eerste ronde in de Lotto Arena zonder al te veel moeite de Duitser Florian Mayer (ATP 66) in twee sets: 6-3 en 6-4. De wedstrijd nam 58 minuten in beslag. Tiafoe treft in de tweede ronde David Goffin (ATP 10). De 26-jarige Luikenaar had in de eerste ronde vrij.

Goffin won het tot dusver enige duel tusen de twee. Op het ATP-toernooi van Indian Wells was de Belg vorig jaar in de tweede ronde met 3-6, 6-3 en 7-6 (7/2) te sterk.

Getty Images Frances Tiafoe.

Portugees Sousa knikkert zevende reekshoofd Paire eruit

Gisteren, toen hij voor de toernooilancering een ludieke waterfietsrace afwerkte tegen David Goffin en Steve Darcis, kraaide Benoît Paire (ATP 39) van de pret. Daags nadien was het voor de 28-jarige Fransman gedaan met lachen. Paire verloor in de eerste ronde in Antwerpen tegen de Portugees João Sousa (ATP 61) in drie sets: 6-4, 6-7 (2/7) en 7-5. De partij in de Lotto Arena duurde twee uur en achttien minuten. Sousa schreef de eerste set op zijn naam, maar in de tweede rechtte Paire de rug, en in de tiebreak sleepte het zevende reekshoofd de beslissende derde set uit de brand. Hierin trok Sousa na een gelijkopgaande strijd uiteindelijk aan het langste eind.



De 28-jarige Portugees treft in de tweede ronde de Oekraïener Sergiy Stakhovsky (ATP 102), die in de eerste ronde de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 52) klopte.

Zwitser Laaksonen verrast achtste reekshoofd Dolgopolov

Henri Laaksonen (ATP 96) plaatste zich ook voor de tweede ronde. De 25-jarige Zwitser klopte het Oekraïense achtste reekshoofd Alexandr Dolgopolov (ATP 36) in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/5). De partij duurde een uur en negentien minuten. Laaksonen overklaste zijn tegenstander in de eerste set, maar in set twee herstelde Dolgopolov het evenwicht. Een tiebreak moest de beslissing brengen, en ook hierin toonde Laaksonen zich de sterkste.



De Zwitser treft in de tweede ronde de Fransman Julien Benneteau (ATP 93), die in de eerste ronde afrekende met de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 55).

Fransman Tsonga wil in Antwerpen titel wegkapen voor neus van Belgen

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 17) neemt deze week als tweede reekshoofd deel aan de de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen. De ervaren Fransman beschouwt zijn trip naar de Scheldestad allerminst als een toeristsich uitje. "Ik heb maar één doel en dat is het toernooi winnen", verklaarde Tsonga dinsdag. "Ik wil in Antwerpen zo ver mogelijk geraken", aldus Tsonga. "Daarmee bedoel ik dat ik het toernooi op mijn naam wil schrijven. Ik zit momenteel goed in mijn vel en heb vertrouwen in mezelf."



Eind november speelt België de finale van de Davis Cup in en tegen Frankrijk. Bij Tsonga, die in de halve finales Frankrijk met twee enkelzeges voorbij servië loodste, zit het duel al in zijn achterhoofd. Al wil hij er nog niet te veel aan denken. "Voorlopig ligt mijn focus op Antwerpen. Maar de Davis Cup-finale vormt natuurlijk een van mijn hoofddoelen van het seizoen. Hopelijk blijf ik gespaard van kwaaltjes en kan ik de eindstrijd topfit aanvatten. Het zal tegen de Belgen een felle strijd worden, maar van enige rivaliteit is geen sprake. Tussen de Belgische en de Franse tennissers heerst een opperbeste sfeer."



Tsonga heeft in de eerste ronde vrij. In de tweede ronde treft de routinier de winnaar van het duel tussen twee kwalificatiespelers: de Fransman Kenny De Schepper (ATP 155) en de Bosniër Aldin Setkic (ATP 165).

Zesde reekshoofd Cuevas niet opgewassen tegen Griekse kwalificatiespeler

Voor Pablo Cuevas (ATP 33) hebben de European Open (hard/589.185 euro) in Antwerpen niet al te lang geduurd. Het Uruguayaanse zesde reekshoofd verloor dinsdag in de eerste ronde van de Griekse kwalificatiespeler Stefanos Tsitsipas (ATP 122) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij in de Lotto Arena duurde 57 minuten. Tsitsipas kijkt in de tweede ronde de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 51) in de ogen, die eerder de Argentijn Guido Pella (ATP 64) naar huis speelde.



Cuevas is al het derde reekshoofd dat in Antwerpen na de openingsronde moet opkrassen. Eerder op de dag sneuvelden ook het zevende reekshoofd Benoît Paire (ATP 39) en het achtste reekshoofd Alexandr Dolgopolov (ATP 36).