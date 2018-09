Goffin helpt Team Europa aan nieuwe zege: Belg wint na spannende driesetter van Schwartzman XC

22 september 2018

09u08

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin heeft vrijdag (plaatselijke tijd) in Chicago zijn eerste wedstrijd gewonnen tegen de Argentijn Diego Schwartzman in de Laver Cup, waarin Team Europa het opneemt tegen Team Wereld. Goffin won in drie sets (6-4, 4-6, 11-9) van de Argentijn.

Team Europa staat na afloop van de openingsdag op een 3-1-voorsprong in het duel tegen een selectie uit de rest van de wereld op de Laver Cup in het Amerikaanse Chicago.

De Europeanen wonnen hun drie enkelspelen en moesten dus enkel in het dubbelspel een nederlaag slikken. Het dubbelteam bestond nochtans uit de Zwitser Roger Federer, initiatiefnemer van het toernooi, en de Serviër Novak Djokovic, samen goed voor 34 grandslamtitels. In het dubbelspel speelden ze echter nooit eerder samen en dat konden ze niet wegsteken tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de Amerikaan Jack Sock, nummer twee van de wereld in het dubbelspel, die het met 6-7 (5/7), 6-3 en 10/6 haalden.

In de eerste wedstrijd had Grigor Dimitrov (ATP 7) al met 6-1 en 6-4 de maat genomen van de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 40), de Brit Kyle Edmund (ATP 16) had heel wat meer problemen met Sock (ATP 17), maar liet toch een 6-4, 5-7 en 10/6 zege noteren.

De Europese ploeg, waarvan de Zweedse tennislegende Bjorn Borg de kapitein is, bestaat - behalve Goffin - uit de Zwitser Roger Federer (ATP 2), de Serviër Novak Djokovic (ATP 3), de Duitser Alexander Zverev (ATP 5), de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 7) en de Brit Kyle Edmund (ATP 16).

Het team van de rest van de wereld wordt geleid door de Amerikaan John McEnroe. Zijn spelers zijn zijn landgenoten John Isner (ATP 10), Jack Sock (ATP 17) en Frances Tiafoe (ATP 40), de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 9), de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 27).

De Laver Cup van vorig jaar werd gewonnen door Team Europa met 15-9.

