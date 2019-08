Goffin heeft nog grote plannen voor seizoenseinde: “Davis Cup? Ja!” Filip Dewulf in de Verenigde Staten

Tennis David Goffin boekte tegen Corentin Moutet zijn 50ste grandslamzege, maar zonder slag of stoot ging dat niet. Vandaag tegen Grégoire Barrère zou het iets vlotter moeten lopen. Onze landgenoot had ook nog goed nieuws: "Ik doe zeker mee aan de Davis Cup."

Zelf toonde David Goffin (ATP 15) zich best tevreden over zijn winst in de eerste ronde van de US Open. “Ik moest alert zijn en een stevige wedstrijd spelen en dat heb ik gedaan”, zei het vijftiende reekshoofd. “Het was niet evident, want Moutet verdedigde sterk en bleef vaak ver achter zijn lijn hangen. Ik had bij momenten wel wat moeite om hem onder controle te houden, maar ik ben kalm gebleven met een goede attitude. Er waren wel wat spannende momenten en er waren zaken die ik tactisch beter had kunnen doen, maar in het algemeen was het een goede wedstrijd.”

Zo’n openingspartij is nooit eenvoudig - vraag maar aan Tsitsipas, Bautista Agut en Pella, reekshoofd in de sectie van Goffin - en zorgt altijd voor wat extra stress. Goffin speelt hier in New York zijn 33ste grandslamtoernooi en, als we zijn eerste vier deelnames aan de kwalificaties buiten beschouwing laten, verloor daarbij negen keer in de eerste ronde terwijl hij maar tien keer die eerste partij in ‘straight sets’ kon winnen. “Het is mentaal nooit makkelijk om zo’n eerste ronde aan te vatten”, erkende Goffin. “Maar ik ben tevreden met de zege en dit begin.”

Vandaag: 2de ronde

De kop is er dus af en dat moet voor meer vrijheid en blijheid zorgen in het Luikse hoofd. Met Grégoire Barrère (ATP 109) moet onze landgenoot normaal gezien makkelijk kunnen afrekenen. “Greg speelt een mooi tennis met stevige slagen. Ik zal hem uit zijn comfortzone moeten halen. Hij komt uit de kwalificaties, heeft er dus al vier matchen opzitten en blaakt van het vertrouwen. Hij komt de top 100 binnen en speelt al twee jaar erg goed, zijn niveau wordt alsmaar beter (Barrère stond begin 2018 nog buiten de top 600, red.). Hij heeft niets te verliezen en dat is altijd gevaarlijk.”

Race naar Masters

Er wacht David Goffin nog een druk programma in de volgende maanden met de toernooien van Metz, Tokio, Shanghai, Basel (?) en Paris-Bercy in de race naar de Masters in Londen. Sowieso eindigt onze landgenoot zijn seizoen met de Davis Cup-finale in Madrid. Gezien de magere prestaties van zijn landgenoten staat hem eind november wel nog een zware taak te wachten. “Gelukkig dat we een dubbelteam (Gillé-Vliegen, red.) hebben dat in vorm is”, lachte Goffin. “Die kunnen nog beter worden en dat is cool. Maar voorlopig hebben we niet echt een tweede speler die er bovenuit steekt. Kimmer (Coppejans, red.) is momenteel het meest constant, terwijl Ruben (Bemelmans, red.) het wat moeilijker heeft en met Steve (Darcis, red.) weten we niet hoe zijn elleboog gaat evolueren. Maar ik doe zeker mee met de Davis Cup.”