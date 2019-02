Goffin heeft "goede wedstrijden gespeeld" in Marseille YP

24 februari 2019

09u33

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 24) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi in Marseille. "Ik had misschien een beetje beter kunnen doen, door agressiever te zijn", verklaarde de Belgische nummer één na zijn 7-6 (7/1) en 6-2 nederlaag tegen het Griekse topreekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 12). De Luikenaar mocht bij 5-6 serveren voor de eerste set, maar Tsitsipas bleek een taaie klant.

"Bij 5-6 zette hij door, waarna hij een supertiebreak speelde. Vervolgens trok hij die lijn door en werd het moeilijk", stelde Goffin, die niettemin tevreden was over zijn toernooi. "Ik heb het gevoel dat mijn niveau omhoog is gegaan. Ik heb goede wedstrijden gespeeld, ook al ben ik niet ontspannen genoeg in mijn aanvallend spel. Maar hoe meer matchen ik speel, hoe constanter ik zal zijn."

Het volgende toernooi voor Goffin is het ATP Masters 1.000 in Indian Wells, dat plaatsvindt van 6 tot 17 maart. De Luikenaar, die maandag naar de 21e plaats op de ATP-ranking klimt, hoopt binnenkort een nieuwe coach te vinden. In Marseille werd hij bijgestaan door zijn conditietrainer Fabien Bertrand.

"Er zijn enkele pistes, maar momenteel heb ik nog niemand", verklaarde Goffin daarover. "Er zijn veel parameters. Bepaalde coaches zijn niet vrij, andere liggen me niet of kunnen me maar enkele weken helpen. Ik wil met één coach werken, maar hij moet dezelfde waarden hebben als ik en weten hoe ik vooruitgang kan boeken om te schitteren op de grote toernooien.”

Tsitsipas, onlangs nog halvefinalist op de Australian Open, was opgelucht na zijn zege tegen Goffin. "Ik heb een goede wedstrijd gespeeld", aldus de Griek. "Ik was agressief en ben niet kwaad geworden. Bovendien stond ik er op het belangrijkste moment. Ik heb mijn ritme gevonden toen ik in de touwen hing, toen hij kon serveren voor de eerste set. En na de tiebreak was ik gelanceerd.”