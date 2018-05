Goffin heeft eerste set te pakken tegen Del Potro DMM

17 mei 2018

15u38 0 Tennis In de achtste finales van het ATP-toernooi in Rome kijkt David Goffin Juan-Martin Del Potro in de ogen. Onze landgenoot kan zich mits een zege plaatsen voor de kwartfinales.

Na de driesetter tegen Checcinato in de tweede ronde een serieuze test voor Goffin. De nummer één van het Belgische mannentennis moet het met Del Potro tegen een notoir gravelspeler opnemen, al bleek hij allerminst onder de indruk van de tegenstand. Goffin ging in het vierde spelletje al door de opslag van de Argentijn, een vitale break voor setwinst. Zeker omdat Goffin even later nog eens kon breaken. 6-2.