Goffin had alles onder controle, maar druipt toch af in Melbourne: “Teleurgesteld, maar het tennis zit goed” Filip Dewulf

25 januari 2020

07u54 2 Australian Open Was het zijn rugblessure of toch gewoon het blitztennis van man-in-vorm Andrey Rublev (ATP 16)? David Goffin (ATP 11) leek tot 6-2, 5-4 alles onder controle te hebben maar moest uiteindelijk met 6-2, 6-7, 4-6, 6-7 zijn meerdere erkennen in de 22-jarige Rus. Ontgoochelend.

Onder een zalig zonnetje kwamen David Goffin en Andrey Rublev een stampvolle 1573 Arena binnen. De verwachtingen waren hooggespannen voor deze partij tussen de man die Rafael Nadal had verslagen op de ATP Cup en zijn tegenstander die nog ongeslagen was in 2020. Bovendien hanteren beide heren een gelijksoortig tennis en dat zou voor een sympathieke match moeten zorgen. Goffin was alleszins op de afspraak. Hij serveerde, retourneerde en speelde intelligent, varieerde goed en liet Rublev weinig kans. Van zijn rugblessure opgelopen in de tweede ronde tegen Pierre-Hugues Herbert leek hij niets overgehouden hebben. De Luikenaar was zijn lichtvoetige zelve en ging door naar 6-2, 5-4.

Moment gekomen voor de felle Rublev om nog een tandje bij te steken terwijl bij onze landgenoot een oud euvel de kop opstak. Goffin kroop achteruit en betaalde die passiviteit cash. Hij redde nog wel mooi een setpunt bij 5-6 maar kon in de tiebreak nooit aanspraak maken op winst. “Ik zal het spel moeten dicteren”, had Goffin nochtans voor aanvang gezegd. “Ik moet hem uit zijn patroon halen, eenmaal dat hij in het midden van de baan staat en kan uithalen met zijn forehand dan slaat hij heel hard in alle zones.” Begin derde set leek het elfde reekshoofd de koe opnieuw bij de horens te vatten, break naar 2-0. Maar die voorsprong moest hij onmiddellijk weer afgeven. Meer zelfs, bij 4-4 profiteerde de gedreven Rublev van een matig, Luiks servicegame en de derde set was even later ook in Russische handen. De clan Goffin begon nu toch lichtjes te zweten.

Het bleek uiteindelijk het begin van de zwanenzang voor Goffin. Hij knokte zich nog wel even terug in de match door een break in set vier ongedaan te maken maar kwam een slechte start in de tiebreak van die vierde set niet te boven. Goffin redde nog vier matchpunten – hij stond 0-6 in het krijt – maar na exact drie uur zat zijn Australian Open erop. En dat is toch een tikkeltje ontgoochelend na de resultaten die hij had laten optekenen in de voorafgaande ATP Cup.

Na de wedstrijd sprak een duidelijk ontgoochelde Goffin de pers toe. “Het niveau was zeer hoog. We hebben beiden hard gevochten, we speelden goed tennis. Ik was goed gestart en speelde agressief. Hij serveerde heel goed, vooral vanaf de tweede set, en het was heel moeilijk om zijn eerste opslag terug te slaan. In de tweede set serveerde ik voor de set, daar had ik misschien beter moeten opslaan. Natuurlijk ben ik teleurgesteld met het verlies, maar het tennis is daar. Ik moet gewoon doorgaan op dit ritme.

Goffin loofde het spel van zijn tegenstander: “Zijn vertrouwen is terug. Hij had last van blessures aan zijn rug de laatste jaren, maar dit jaar is hij terug 100%. Hij won in Doha en Adelaide, en hier gaat hij daarop verder. Hij speelt met veel vertrouwen, daarom speelt hij zo goed.”