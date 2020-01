Goffin ging zo diep tegen Nadal dat het zweet uit z’n schoenen liep: “Ik was klaar voor dit gevecht” TLB

10 januari 2020

12u30 0 ATP Cup David Goffin klopte met Rafael Nadal voor de negende keer in zijn carrière een speler uit de top-5 van de wereldranglijst. De Luikenaar haalde net als tegen Grigor Dimitrov een zeer hoog niveau. “Het was niet makkelijk om rustig te blijven, maar mijn tiebreak was super”, sprak onze landgenoot na de match.

“Waar ik de inspiratie voor deze prestatie heb gehaald? Misschien uit mijn match tegen Dimitrov”, aldus Goffin. “Mijn vertrouwen kwam terug en ik was klaar voor dit gevecht. Ondanks de moeilijke omstandigheden, inderdaad. Het was zeer warm en vochtig en het zweet liep gewoon uit mijn schoenen. Ik heb ze moeten vervangen. Maar dat gold ook voor Nadal. Het enige wat je kan doen, is knokken. En de omstandigheden maken de zege alleen maar mooier.”

Nadal herpakte zich in de loop van de tweede helft, maar Goffin bleef zich kranig verweren. “Hij moest een oplossing vinden en meestal slaagt hij daar ook in. Daarom wist ik dat ik de ballen vroeg moest blijven nemen en dat ik vooruit moest blijven spelen. Op het einde van de tweede set heb ik het een paar keer knap lastig gehad om mijn servicegames te behouden, maar daarna speel ik dan een prima tiebreak...Het belangrijkste was om rustig te blijven.”

De beslissing valt straks in het dubbelspel. In principe nemen Sander Gillé en Joran Vliegen het daarin op tegen Nadal en Pablo Carreno Busta. De winnaar plaatst zich voor de halve finale tegen Australië. “We zullen het er straks nog over hebben in de kleedkamer, maar normaal zal ik niet spelen. Gillé en Vliegen hebben het in de vorige ronde ook prima gedaan.”