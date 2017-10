Goffin en Mertens verdedigen Belgische kleuren op Hopman Cup 10u06

Bron: Belga 0 Getty Images Elise Mertens in actie in Peking. Tennis David Goffin en Elise Mertens zullen van 30 december tot 6 januari België vertegenwoordigen op de Hopman Cup, een toernooi voor gemengde landenteams in het Australische Perth.

De organisatie maakte de acht deelnemende landen bekend. Gastland Australië wordt vertegenwoordigd door Thanasi Kokkinakis en Daria Gavrilova. Voor Zwitserland komen Roger Federer en Belinda Bencic in actie. De Verenigde Staten brengen Jack Sock en Coco Vandeweghe in stelling. Die twee verloren dit jaar de finale van Frankrijk (met Richard Gasquet en Kristina Mladenovic).



Verder zijn er ook duo's uit Canada (Vasek Pospisil en Eugenie Bouchard), Duitsland (Alexander Zverev en Angelique Kerber), Japan (Yuichi Sugita en Naomi Osaka) en Rusland (Karen Khachanov en Svetlana Kuznetsova).



België is in groep A ingedeeld met Australië, Canada en Duitsland.



Het is van 2011 geleden dat België deelnam aan de Hopman Cup. Justine Henin en Ruben Bemelmans haalden toen de finale, waarin ze verloren van de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner.