Goffin en Mertens sneuvelen in Indian Wells, Bonaventure moet Belgische eer hoog houden Redactie

10 maart 2019

22u27

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 21) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.359.455 dollar). Ook voor Elise Mertens is Indian Wells voorbij.

De 28-jarige Goffin was als twintigste reekshoofd vrij in de eerste ronde, maar ging er in ronde twee in twee sets meteen uit tegen de Servische kwalificatiespeler Filip Krajinovic (ATP 113): twee keer 6-3 na minder dan anderhalf uur spelen. Begin februari in het Nederlandse Rotterdam verloor de Belgische nummer een ook al in twee sets van de 27-jarige Serviër. Toen werd het twee keer 6-4 in de tweede ronde. In 2016 was Goffin nog goed voor de halve finales op Indian Wells, de eerste Masters 1.000 van het seizoen.

Ook Elise Mertens (WTA 16) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). In de derde ronde in de Amerikaanse woestijn ging het zestiende reekshoofd er in drie sets uit tegen de Chinese Qiang Wang, de nummer achttien van de wereld bij de vrouwen: 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) en 6-3 na 2 uur en 53 minuten.

Ook vorig jaar bleek de partij tegen Qiang Wang het eindstation voor Mertens op het prestigieuze Indian Wells. Toen was de Chinese in de tweede ronde te sterk. In drie onderlinge partijen kon onze landgenote nog geen enkele keer winnen.

Eerder sneuvelden Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 56) al in de tweede ronde. Van Uytvanck ging er gisteren in twee sets (6-4 en 6-1) uit tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 23). Flipkens verloor even voordien in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 25).

Ysaline Bonaventure (WTA 144) zorgde gisteren dan weer voor de verrassing door zich te plaatsen voor de derde ronde. In de tweede ronde haalde de 24-jarige Bonaventure, die uit de kwalificaties komt, het verrassend in drie sets van het Kroatische 28ste reekshoofd Donna Vekic (WTA 26). Zij is de enige Belgische die overblijft op de hoofdtabel op Indian Wells.