Goffin en Mertens beiden 21ste op nieuwe ranking na afloop Australian Open LPB

24 januari 2019

10u20

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin en Elise Mertens zullen na afloop van de Australian Open allebei op de 21ste plaats staan op de nieuwe wereldranglijst.

Goffin totaliseert 1.830 punten en zal een plaats stijgen. De Luikenaar werd dit jaar uitgeschakeld in de derde ronde in Melbourne en deed zo een ronde beter dan in 2018. Een terugkeer in de top twintig had gekund. Omdat Lucas Pouille echter in de halve finale zit, wipt de Fransman al zeker over Goffin van plaats 31 naar (voorlopig) 17. Roger Federer zal overigens uit de top vijf tuimelen. De Zwitser werd als titelverdediger in de achtste finale gewipt door Stefanos Tsitsipas. Federer zakt van drie naar zes.

Mertens stuntte vorig jaar met een halve finale in Melbourne. De Limburgse botste in deze editie in ronde drie op de Amerikaanse Madison Keys. Mertens verliest 650 punten en tuimelt van 14 naar 21. Helemaal bovenaan het WTA-klassement zal de Roemeense Simona Halep worden onttroond door één van de finalistes, de Japanse Noami Osaka (WTA 4) of de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6).