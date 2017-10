Goffin dringt opnieuw top tien binnen - Halep nieuwe nummer één op WTA-ranking Bewerkt door GVS

09u42

Bron: Belga 0 AP David Goffin.

Na zijn eindzege op het ATP-toernooi in Tokio duikt David Goffin opnieuw op in de top tien van de gepubliceerde nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Eerder stond de Luikenaar al een week in februari en van 24 april tot 21 mei op de tiende plaats, zijn hoogste ranking ooit. Goffin klimt een plaats ten koste van de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Steve Darcis boekt dan weer vijf plaatsen winst en is 68e na zijn kwartfinale in Peking.



In de eindstrijd in Tokio rekende Goffin in de finale af met de Fransman Adrian Mannarino (ATP 29): 6-3 en 7-5. Belgiës nummer één veroverde in Tokio zijn vierde ATP-titel uit zijn carrière, zijn tweede op korte tijd nadat hij vorige week ook het toernooi van Shenzhen won. In 2014 was Goffin al de beste op de toernooien in Metz en Kiztbühel. Dankzij zijn recente goede prestaties is Goffin virtueel geplaatst voor de Masters, die van 12 tot 19 november op de agenda staan in Londen waar de acht beste tennissers van 2017 elkaar in de ogen kijken.



In Peking moest Darcis in zijn kwartfinale tegen de Australiër Nick Kyrgios de handdoek in de ring werpen wegens een stijve nek. 'Shark' had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geknokt, de punten die hij sprokkelde leverden hem vijf plaatsen winst op.



Verder behoudt Ruben Bemelmans zijn 101e stek, Arthur De Greef is 146e (+1) en Joris De Loore 232e (-8).



Rafael Nadal prijkt nog steeds helemaal bovenaan de ATP-ranking. De Spanjaard veroverde gisteren in Peking zijn 75e titel uit zijn carrière. De Zwitser Roger Federer en de Brit Andy Murray volgen op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Getty Images Rafael Nadal.

Halep nieuwe nummer één op WTA-ranking

Simona Halep staat voor het eerst in haar carrière helemaal bovenaan de wereldranglijst in het vrouwentennis. De Roemeense doet haasje-over met de Spaanse Garbine Muguruza.



De 26-jarige Halep verzekerde zich van de koppositie door zich zaterdag te plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in Peking, nadat Muguruza in de eerste ronde ziek de strijd moest staken. De Spaanse voerde de ranking vier weken aan.

Halep is de 25e speelster die zich 's werelds nummer 1 mag noemen, de vijfde al dit jaar. Eerder in 2017 stonden ook de Duitse Angelique Kerber, de Amerikaanse Serena Williams, de Tsjechische Karolina Pliskova en Muguruza op de eerste plek. Halep slaagde er nog niet in een grandslamtoernooi te winnen.

Getty Images Simona Halep.

Op de ranking telt Halep slechts 40 punten meer dan Muguruza. Pliskova wipt van 4 naar 3. Caroline Garcia, negende, boekt zes plaatsen plaatsen winst en verschijnt voor het eerst in haar carrière in de top tien. De Française versloeg Halep in de finale in Peking, nadat ze een week eerder al de beste was in Wuhan. Garcia heeft zich wel met een dijblessure afgemeld voor het komende WTA-toernooi in het Chinese Tianjin.

Elise Mertens blijft op nummer 38 (-) de beste Belgische voor Kirsten Flipkens (74e, -1), Alison Van Uytvanck (85e, -3), Yanina Wickmayer (119e, -10) en Maryna Zanevska (124e, +1).

Getty Images Elise Mertens.

De WTA-ranking op maandag 9 oktober

1. (2) Simona Halep (Roe) 6175 ptn

2. (1) Garbine Muguruza (Spa) 6135

3. (4) Karolina Pliskova (Tsj) 5605

4. (3) Elina Svitolina (Oek) 5465

5. (5) Venus Williams (VSt) 4642

6. (6) Caroline Wozniacki (Den) 4640

7. (8) Jelena Ostapenko (Let) 4510

8. (9) Svetlana Kuznetsova (Rus) 4005

9.(15) Caroline Garcia (Fra) 3860

10. (7) Johanna Konta (GBr) 3795

11.(10) Dominika Cibulkova (Svk) 3330

12.(12) Angelique Kerber (Dui) 3181

13.(14) Kristina Mladenovic (Fra) 3035

14.(13) Madison Keys (VSt) 2823

15.(16) Coco Vandeweghe (VSt) 2819

16.(17) Sloane Stephens (VSt) 2722

17.(18) Petra Kvitova (Tsj) 2532

18.(11) Agnieszka Radwanska (Pol) 2370

19.(20) Elena Vesnina (Rus) 2300

20.(19) Anastasija Sevastova (Let) 2295

...

38.(38) Elise Mertens (Bel) 1409

74.(73) Kirsten Flipkens (Bel) 818

85.(82) Alison Van Uytvanck (Bel) 729

119.(109) Yanina Wickmayer (Bel) 517

124.(125) Maryna Zanevska (Bel) 489

270.(273) Ysaline Bonaventure (Bel) 194

326.(324) Kimberley Zimmermann (Bel) 140

328.(329) An-Sophie Mestach (Bel) 138

410.(407) Elyne Boeykens (Bel) 89

452.(493) Magali Kempen (Bel) 73

455.(459) Marie Benoit (Bel) 71

475.(465) Helene Scholsen (Bel) 66

601.(607) Britt Geukens (Bel) 40

623.(621) Deborah Kerfs (Bel) 37

684.(682) Margaux Bovy (Bel) 29

709.(-) Tamaryn Hendler (Bel) 26

727.(728) Eliessa Vanlangendonck (Bel) 24

728.(742) Catherine Chantraine (Bel) 24

734.(725) Klaartje Liebens (Bel) 23

798.(799) Michaela Boev (Bel) 19

802.(803) Greet Minnen (Bel) 18

948.(949) Luna Meers (Bel) 11

1064.(1073) Axana Mareen (Bel) 7

1108.(1108) Chelsea Vanhoutte (Bel) 6

1124.(1125) Lara Salden (Bel) 5

1208.(1211) Mathilde Devits (Bel) 3