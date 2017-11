Goffin draait de knop om: "Voel me hier geen favoriet" Filip Dewulf in Frankrijk

08u26 0 BELGA Belgian David Goffin met kapitein Johan Van Herck. Tennis Met een lichte maar gedreven training zette David Goffin gisteren zijn eerste stappen in het Stade Pierre Mauroy, waar hij vanaf vrijdag België naar een eerste Davis Cupzege moet leiden. "Ik voel me hier wel niet de favoriet", bleef hij bescheiden.

"Geen vragen over de Masters voor David Goffin." Deze ietwat verrassende mededeling - 48 uur daarvoor stond de Luikenaar nog te schitteren in zijn eerste eindstrijd op de ATP Finals in Londen - deed de woordvoerder van het Belgische team gisteren voor aanvang van hun persconferentie. Het verzoek kwam er op vraag van de clan-Goffin. De knop wordt omgedraaid: focus op het team, focus op vrijdag, focus op deze finale.

