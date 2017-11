Goffin doet met achtste plaats beter dan ooit op ATP-ranking, Djokovic en Murray tuimelen uit top tien 10u03

David Goffin mag zich vanaf vandaag 's werelds nummer 8 in het mannentennis noemen. Hij stijgt op de nieuwe ATP-ranking twee plaatsen en bereikt zo zijn hoogste notering ooit.

De 26-jarige Goffin was vorige week aan de slag op het Masters 1.000 toernooi van Parijs-Bercy. Hij werd er net als de voorbije twee jaar uitgeschakeld in de achtste finales, maar zijn plaats in de derde ronde volstond wel voor een ticket voor de Masters. Goffin is er zo voor het eerst bij op het officieuze WK met de beste acht spelers van het seizoen begint zondag (12 november) in de Londense O2 Arena.



Rafael Nadal behoudt de eerste plaats voor de Zwitser Roger Federer. Dan volgen de Duitser Alex Zverev (derde, +1), de Oostenrijker Dominic Thiem (vierde, +2) en de Kroaat Marin Cilic (vijfde). Ook de Bulgaar Grigor Dimitrov (zesde) en de Zwitser Stan Wawrinka (zevende), die allebei twee posities opschuiven, staan nog voor Goffin.



Dé verliezer op deze nieuwe ATP-ranking is Andy Murray. De Schot won in 2016 de titel in Parijs maar ontbrak dit jaar. Hij tuimelt van 3 naar 16. Ook de Serviër Novak Djokovic, die er evenmin bij was, verdwijnt uit de top tien en zakt van 7 naar 12.



Terwijl Goffin twee plaatsen wint, doen de andere Belgen het minder goed. Zo is er verlies voor Steve Darcis (-8, 75e), Ruben Bemelmans (-15, 101e) en Arthur De Greef (-20, 169e).



Mertens blijft 35ste bij de vrouwen

Elise Mertens behoudt dan weer de 35e plaats op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis. Ook de twee andere Belgen in de top honderd, Alison Van Uytvanck (75e) en Kirsten Flipkens (76e), blijven op hun positie staan. Nu de meeste topspeelsters genieten van een welverdiende vakantie na een slopend seizoen, vallen er bovenaan het WTA-klassement amper verschuivingen te noteren. De Roemeense Simona Halep staat op 1 voor de Spaanse Garbine Muguruza en de Deense Caroline Wozniacki, die onlangs met de WTA Finals in Singapore de laatste belangrijke afspraak van het seizoen won.



Voor de enige verandering in de top tien zorgt Coco Vandeweghe. De Amerikaanse was zondag verliezend finaliste op de WTA Elite Trophy (de Masters Bis) in China en stijgt van 12 naar 10.

EPA Andy Murray maakt door langdurig blessureleed een vrije val op de ranking.

ATP-ranglijst

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 10645 punten



2. (2) Roger Federer (Zwi) 9005



3. (4) Alexander Zverev (Dui) 4410



4. (6) Dominic Thiem (Oos) 3815



5. (5) Marin Cilic (Kro) 3805



6. (8) Grigor Dimitrov (Bul) 3650



7. (9) Stan Wawrinka (Zwi) 3150



8.(10) David Goffin (BEL) 2975



9.(22) Jack Sock (VSt) 2765



10.(11) Pablo Carreno Busta (Spa) 2615



11.(17) Juan Martin del Potro (Arg) 2595



12. (7) Novak Djokovic (Ser) 2585



13.(13) Sam Querrey (VSt) 2535



14.(16) Kevin Anderson (ZAf) 2480



15.(15) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2320



16. (3) Andy Murray (GBr) 2290



17.(14) John Isner (VSt) 2265



18.(18) Lucas Pouille (Fra) 2235



19.(19) Tomas Berdych (Tsj) 2095



20.(23) Roberto Bautista Agut (Spa) 2015



...



75.(67) Steve Darcis (Bel) 667



101.(86) Ruben Bemelmans (Bel) 566



169.(149) Arthur De Greef (Bel) 310



242.(239) Julien Cagnina (Bel) 212



276.(276) Joris De Loore (Bel) 183

Getty Images Ook Novak Djokovic is dit jaar op de sukkel met blessures.

WTA-ranglijst

1. (1) Simona Halep (Roe) 6175 punten



2. (2) Garbine Muguruza (Spa) 6135



3. (3) Caroline Wozniacki (Den) 6015



4. (4) Karolina Pliskova (Tsj) 5730



5. (5) Venus Williams (VSt) 5597



6. (6) Elina Svitolina (Oek) 5500



7. (7) Jelena Ostapenko (Let) 5010



8. (8) Caroline Garcia (Fra) 4420



9. (9) Johanna Konta (GBr) 3610



10.(12) Coco Vandeweghe (VSt) 3258



11.(10) Kristina Mladenovic (Fra) 2935



12.(11) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2856



13.(13) Sloane Stephens (VSt) 2802



14.(18) Julia Goerges (Dui) 2655



15.(14) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2485



16.(15) Anastasija Sevastova (Let) 2475



17.(20) Ashleigh Barty (Aus) 2251



18.(17) Elena Vesnina (Rus) 2220



19.(16) Madison Keys (VSt) 2213



20.(22) Magdalena Rybarikova (Slk) 2141



...



35.(35) Elise Mertens (Bel) 1483



75.(75) Alison Van Uytvanck (Bel) 811



76.(76) Kirsten Flipkens (Bel) 808



112.(112) Yanina Wickmayer (Bel) 558



147.(146) Maryna Zanevska (Bel) 378



181.(230) Ysaline Bonaventure (Bel) 312