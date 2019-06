Goffin dicht bij finale in Halle nadat hij eerste set in tiebreak tegen Berrettini win Redactie

22 juni 2019

David Goffin is goed begonnen aan zijn halve finale op het grastoernooi in Halle tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 22). De Luikenaar won een gelijkopgaande openingsset in de tiebreak met 7-4. De 23-jarige Berrettini, die bezig is aan een reeks van acht ongeslagen matchen en vorig week in Stuttgart zijn eerste grastitel pakte, is een taaie brok. De set bleef ‘on serve’ en ook in de tiebreak was er van enig verschil nauwelijks sprake, tot Goffin (ATP 33) in het Gerry Weberstadion bij 4-4 doorstoomde om de volgende drie punten en de set te pakken. Goffin heeft nog één set nodig om in de finale te geraken, nadat hij in de kwartfinale de scalp van thuisspeler Sacha Zverev (ATP 5 en tweede reekshoofd) pakte. Als hij wint, maakt hij ook komaf met volgende vervelende statistiek: sinds eind 2017 heeft hij zes halve finales op rij verloren.