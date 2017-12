Goffin blikt vooruit: "Grand Slam winnen? Moet lukken" Filip Dewulf

11u00 0 Photo News Tennis Kerstmis vierde hij nog bij zijn familie in Luik, maar in de ochtend van 1 januari staat David Goffin in Perth op de baan voor de Hopman Cup en de start van het volgende seizoen. Na een fabuleus 2017 wordt er veel verwacht van de Sportman van het Jaar. "Ik wil voortgaan op mijn elan."

Een anekdote om te beginnen: na de finale van de Masters in Londen en om een fantastische week af te sluiten waarin David Goffin won van Rafael Nadal en Roger Federer, trok de entourage van de 27-jarige Luikenaar nog even de stad in om de prestaties van hun held te vieren. Eén afwezige: Goffin zelf. Die lag tot 1.30 uur op de massagetafel van zijn kinesist om zich klaar te stomen voor de finale van de Davis Cup enkele dagen later.

Laat er daarom geen twijfel over bestaan: de jongeman uit Rocourt is een grote professional die er altijd alles aan zal doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

BELGA

In 2018 krijgt hij dan ook bijstand van een nieuwe conditietrainer en de geregelde aanwezigheid van een kinesist (Patrice Wauthier) en dokter (Maurice Joris) aan zijn zijde. De staf van een topper. Als nummer zeven van de wereld tellen nu eenmaal alle details om nog die kleine stapjes te zetten om hogerop te geraken.

"Ik besef dat mensen hoge verwachtingen hebben, zeker voor iemand die er zo'n seizoenseinde aan heeft kunnen breien", zei Goffin in 'Play Tennis'. "Ze zien me graag ver geraken. Maar ik doe dat zelf ook! Ik maak me daar niet ongerust over. Ik ga mezelf geen onnodige druk opleggen. Ik heb hoge ambities en ga die wel of niet waarmaken. Maar het gaat niet de druk van buitenaf zijn - van de media, fans of mijn familie - die me zal doen blokkeren. Ik heb geleerd daarmee om te gaan."

Photo News

Rustig blijven

De sereniteit van Goffin is alleszins opvallend en een troef in de hoogspanningsomgeving van de absolute wereldtop. Met Roger Federer aan de start van zijn 37ste levensjaar en een blijkbaar nog niet helemaal van zijn knieperikelen herstelde Rafael Nadal, met Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nishikori en Milos Raonic die allemaal terugkeren na lange blessurepauzes en met jonge wolven als Sascha Zverev en Nick Kyrgios die mogelijk nog wel wat ervaring missen, lijkt het wel dat er mogelijkheden zijn voor onze landgenoot bij de start van zijn negende profjaar.

"Ik wil verdergaan op mijn elan", aldus Goffin. "Blijven vooruitgang boeken op alle vlakken. Mentaal stabiel blijven. Om tegen de toppers te kunnen winnen, moet je telkens je grenzen verleggen. Beetje bij beetje heb ik dat kunnen waarmaken en in 2017 ben ik erin geslaagd een stapje verder te zetten en dat geeft me veel motivatie voor het vervolg."

Een vervolg waarin de lat almaar hoger gelegd zal worden. Met een kwartfinale op de Australian Open, zoals vorig jaar, zal de goegemeente geen vrede meer nemen. "Als alles een beetje meevalt, zoals op de Masters, kan ik me wel vinden in een eventuele Grandslamfinale", zei Goffin zelfbewust. "En zelfs eentje winnen, als de omstandigheden zich ertoe lenen, als bepaalde spelers afwezig zijn of nog niet volledig in vorm. We gaan het alleszins proberen, het is ons doel om ver te geraken op alle belangrijke afspraken dit jaar."

RV David Goffin, Sportman van het Jaar.

Met zijn opvallende resultaten heeft ook zijn notoriëteit aan belang gewonnen. Goffin blijft er rustig onder. Hij vermeed na de finales van de Davis Cup en de Masters - "waarbij het aantal volgers van mijn sociale media-accounts geëxplodeerd is" - wel een bezoekje aan zijn geboortegrond in Luik omdat hij heel waarschijnlijk net iets te veel gesolliciteerd zou worden. Tussen de high society in Monte Carlo vindt hij de luwte om te blijven werken aan zijn carrière.

"Ik word er ook wel eens herkend op straat", stelde hij in een interview met 'La Meuse'. "Maar daar blijft het bij. In België is het gewoon heel moeilijk om nog maar te trainen omdat ik constant word aangeklampt." Goffin blijft evenwel zichzelf onder al die aandacht: cool, gereserveerd en bescheiden. Maar zich daarom niet onbewust van wat hij uitstraalt.

"Die zeges tegen Nadal, Federer en Tsonga op het eind van het jaar hebben voor een klik in de hoofden van de mensen gezorgd. Die beseffen nu beter wat voor een speler ik ben, wat het betekent om in de top tien van de wereld te staan." Een plek die hij dit jaar gaat proberen in te ruilen voor een plaats in de top vijf. Momenteel staat hij er maar 240 schamele ATP-punten vanaf, alles is mogelijk. Van Sportman van het Jaar naar Man van het Jaar. Rien n'est impossible voor David Goffin.