Goffin blikt op unieke locatie vooruit naar European Open: "Dit was al een goede training"

Voel je je eigenlijk op gemak op grote hoogte?

"Ik heb toch geen hoogtevrees. Ik voel me op mijn gemak hier, het is een mooi zicht. Ik hou hier wel van."



Je heb wel moeten afzien, niet? Is het oplopen van al die trappen niet zwaarder dan gewoon tennissen?

"Ik heb de treden niet geteld, maar mij is verteld dat het er meer dan 500 zijn. Het is niet makkelijk, ik heb mijn benen moeten doen werken. Ik zie het als een goede training."



Heb je ook speciale herinneringen aan Antwerpen?

"Ik ben niet van Antwerpen natuurlijk, maar ik ben wel al enkele keren in de stad geweest, zonder dat ik bijzondere herinneringen heb. Of het moet de zoo in Antwerpen zijn, toen ik nog jong was. Vorig jaar heb ik ook al gespeeld op het tennistoernooi in Antwerpen. Ik ben blij om hier nu terug te keren. Ik hoop het hier goed te doen. Vroeger heb ik ook nog Kim Clijsters en Justine Henin zien spelen in Antwerpen, met die diamenten racket als trofee. Nog eerder was er dat toernooi met al die tennislegendes (het ECC, red.), maar toen was ik nog te jong. Maar er zijn hier in deze stad vaak veel grote tennismomenten met grote spelers op grote toernooien geweest. Dus is het goed dat Antwerpen opnieuw een groot toernooi heeft."

Denk je dat je ooit de populariteit van Kim & Justine op de Diamond Games kan evenaren?

"Neen, dat denk ik niet. Wat zij gedaan hebben is ongelooflijk. Zij hebben de harten van de mensen veroverd. Ze hebben grandslams gewonnen, en stonden allebei nummer één. Ik probeer mezelf te zijn en mijn eigen carrière te maken. Maar op een bepaalde manier hebben ze me ook wel geïnspireerd. Als zij erin geslaagd zijn zo'n carrière te maken, waarom dan niet anderen... Ik probeer ook zo hoog mogelijk te mikken."



Je neemt deze week deel aan de tweede editie van de European Open. Wat heb je geleerd van vorig jaar toen je in Antwerpen nogal vermoeid gearriveerd was?

"Ja, en het is nu toch weer een beetje gelijk. Vorig jaar speelde ik in Azië een goeie toernooireeks, die overeenkomt met een heel hoog niveau. En dan is het niet evident met dat uurverschil terug te keren, en zich weer te moeten opladen voor een toernooi thuis. Ik heb dus wat hetzelfde gevoel, maar ik ga mijn maximum geven en probeer zo ver mogelijk te raken, zodat ik geen spijt kan hebben na het toernooi."



Als eerste reekshoofd en beste Belgische tennisser van het moment ben jij zowat de levenslijn van dit toernooi?

"Het is waar. Het toernooi verwacht veel van mij, de mensen en het publiek ook. Ze willen dat ik als eerste reekshoofd tot de finale van het toernooi meedraai. Laten we hopen dat dat lukt, maar er zijn hier veel goede spelers. Ik besef dat ik ook zal moeten strijden en aanklampen, maar ik ben er mentaal klaar voor. Ik voel me goed."



Ook omdat je weer in de toptien staat. Vijf spelers in die toptien zijn intussen dertig jaar of ouder. Doet je dat met je jongere leeftijd dromen om zelf ooit de topvijf of topdrie te halen?

"Waarom niet? We gaan zeker proberen verder te klimmen in de ranking. Ik ben nog maar 26 jaar. Als ik zie dat er spelers op hun dertigste nog hun beste tennis halen, dan hoop ik dat mijn mooiste jaren ook nog moeten komen. Ik ga er alles aan doen dat dat het geval zal zijn."



