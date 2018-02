Goffin blijft zevende op ATP-ranking - Van Uytvanck boekt 30 plaatsen winst - Nadal maakt comeback LPB

26 februari 2018

Rafael Nadal maakt comeback

De Spanjaard Rafael Nadal (31) viert deze week zijn rentree op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.789.445 dollar). Het nummer twee van de wereld moest eind januari met een beenblessure opgeven in zijn kwartfinale van de Australian Open tegen de Kroaat Marin Cilic. Na meer dan een maand afwezigheid maakt Nadal zijn comeback in Acapulco. Daar neemt hij het in de eerste ronde op tegen zijn landgenoot Feliciano Lopez (ATP 38).

"Ik ben blij hier te zijn. Ik voel dat ik hersteld ben van wat er gebeurd is in Melbourne", zegt Nadal, die vorig jaar in Acapulco verloor van Sam Querrey. "Ik heb enkele weken gerust en gerevalideerd. Sinds vorige week train ik weer hard. Ik ben klaar. Blessures maken deel uit van mijn carrière. Dit was niet de eerste keer. Natuurlijk is het lastig, zeker wanneer je voelt dat je klaar bent om goed te spelen. Maar het is gebeurd en ik mag niet klagen. Ik moet er blijven voor gaan."

Van Uytvanck boekt 30 plaatsen winst

Na haar toernooizege in Boedapest stijgt Alison Van Uytvanck van de 80ste naar de 50ste plaats op de nieuwe WTA-ranking. Van Uytvanck heeft een uitstekende week achter de rug in Boedapest. In de finale klopte ze het Slowaakse topreekshoofd Dominika Cibulkova, goed voor haar derde WTA-toernooizege en 30 plaatsen winst op de WTA-ranglijst. Met haar 50ste plaats komt ze in de buurt van haar beste ranking in haar carrière. In oktober 2015 was ze 41ste.

Op de ranglijst steekt Van Uytvanck Kirsten Flipkens (67ste) voorbij. Ze wordt zo de tweede Belgische achter Elise Mertens (22ste), die één plaats moet prijsgeven. Ysaline Bonaventure klimt na haar kwartfinale in Boedapest van de 154ste naar de 133ste plaats. Yanina Wickmayer is 116de (+1), Maryna Zanevska 193ste (-4).

Simona Halep is opnieuw het nummer één van de wereld, evenwel zonder te spelen. Ze was er in Dubai niet bij wegens een blessure. De Roemeense belandde op de tweede plaats na afloop van de van Caroline Wozniacki verloren finale op de Australian Open. De Deense, sinds eind januari op 1, kwam afgelopen week eveneens niet in actie en zakt naar de tweede plaats aangezien ze meer punten te verdedigen had. In de top tien doen ook de Tsjechische Petra Kvitova (9de,+1) en de Duitse Angelique Kerber (10de,-1) haasje-over.

Goffin blijft zevende op ATP-ranking

David Goffin blijft het nummer zeven op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar kwam afgelopen week niet in actie in Marseille nadat hij de week voordien in Rotterdam een bal tegen zijn oog kreeg. De tweede Belg op de ranglijst is Ruben Bemelmans. Hij boekt drie plaatsen winst en is nu 110de. Steve Darcis zakt van de 124ste naar de 136ste stek.

Bovenin de ranking zijn er geen wijzigingen te noteren. De Zwitser Roger Federer staat op kop, voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Kroaat Marin Cilic. Iets verderop boeken de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (8ste) en de Argentijn Juan Martin del Potro (9ste) een plaats winst, ten koste van de Amerikaan Jack Sock (10de, -2).

De Argentijn Diego Schwartzman rukt dankzij zijn toernooizege in Rio de Janeiro op van de 23ste naar de 18de plaats. De Rus Karen Khachanov (41ste, +6) en de Amerikaan Frances Tiafoe (61ste, +30) zien hun toernooizeges in respectievelijk Marseille en Delray Beach eveneens beloond met enkele plaatsen winst.

Verder houdt Sander Gillé (86ste, +1) stand in de top 100 van de dubbelranking. Hij krijgt er het gezelschap van zijn dubbelpartner Joran Vliegen (99ste, +3).