Goffin blijft veertiende op wereldranglijst, Mertens behoudt negentiende plaats op WTA-ranking Redactie

14 oktober 2019

08u52

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin behoudt de veertiende plaats op de ATP-ranking. De Luikenaar was vorige week aan de slag op het Masters 1.000 toernooi in Shanghai, waar hij in de achtste finales verloor van Roger Federer. De Zwitser blijft nummer drie achter de Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal.

Djokovic werd als titelverdediger uitgeschakeld in de kwartfinales. Daardoor slinkt zijn voorsprong op Nadal in het klassement van 1.140 naar 320 punten. Federer blijft derde maar ziet Daniil Medvedev dichterbij sluipen. De 23-jarige Rus won in China zijn tweede opeenvolgende Masters 1.000 titel (na Cincinnati). Hij klopte in de finale de Duitser Alexander Zverev. Die behoudt de zesde positie, achter de Oostenrijker Dominic Thiem.

Voor de enige verandering in de top tien zorgen de Rus Karen Khachanov (achtste) en de Japanner Kei Nishikori (negende). Zij wisselen van positie.

In de Race to London, het klassement waarvan de top acht mag deelnemen aan de ATP Finals, staat Goffin tiende. Alexander Zverev en de Italiaan Matteo Berrettini hebben de beste kaarten in handen om de laatste twee tickets te veroveren. Zes spelers zijn al zeker (Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev, Thiem en Stefanos Tsitsipas).

Lager op de ranking blijft Kimmer Coppejans (158e, +3) de tweede beste Belg, voor Steve Darcis (179e, -2) en Ruben Bemelmans (201e, +3). De beste Belgen zijn deze week aan de slag op het European Open (hard/635.750 euro) in Antwerpen.

Elise Mertens behoudt negentiende plaats bij de dames, piepjonge Gauff wipt naar 71

Er vallen geen verschuivingen te noteren bovenaan de wereldranglijst in het vrouwentennis. In de top twintig blijft alles bij het oude. Elise Mertens staat dus net als vorige week op nummer 19. De Australische Ashleigh Barty zwaait nog steeds de plak voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka.

De stijger van de week is het Amerikaanse fenomeen Cori Gauff. Zij won zondag het toernooi van Linz op haar 15 jaar en 7 maanden. Slechts acht speelsters waren jonger dan de Amerikaanse tiener toen ze hun eerste WTA-titel op zak staken. In het WTA-klassement gaat Gauff 39 banken vooruit. Ze komt voor het eerst de top honderd binnen op nummer 71. Op de grandslamtoernooien deed Gauff dit seizoen van zich spreken met een vierde ronde op Wimbledon en een derde ronde op de US Open.

Een andere opvallende klimmer is de Britse Heather Watson. Zij haalde de finale in Tianjin en stijgt van 125 naar 88. De titel in China was voor de Zweedse Rebecca Peterson. Ook die maakt een mooie sprong (+15) en belandt op nummer 44.