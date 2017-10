Goffin blijft tiende op ATP-ranking, Bemelmans wipt naar 84 - Mertens bereikt beste WTA-klassement Bewerkt door GVS

Goffin tiende, Bemelmans stijgt veertien plaatsen

David Goffin behoudt ondanks zijn onverwacht vroege exit op het ATP-toernooi in Antwerpen de tiende plaats op de wereldranglijst. De Luikenaar ging er in de Lotto Arena, als topreekshoofd, in de kwartfinales uit tegen de Griekse qualifier Stefanos Tsitsipas.



In het maandag gepubliceerde klassement moet Goffin 45 punten inleveren. Vorig jaar haalde hij immers de halve finales op het European Open. De Spanjaard Pablo Carreno Busta volgt als elfde op 190 punten.



Deze week is David Goffin, die jaagt op een ticket voor de Masters, aan de slag op het toernooi van Bazel. Hij speelt er in de eerste ronde tegen de Duitse qualifier Peter Gojowczyk.

Met Ruben Bemelmans staat nog een tweede Belg op de hoofdtabel van het Swiss Indoors. De Limburger, die het Franse reekshoofd Adrian Mannarino treft, deed afgelopen week alvast vertrouwen op. In Antwerpen haalde hij de halve finales. Op de ATP-ranking wordt hij daarvoor beloond met een sprong van 98 naar 84.



Steve Darcis, die in de tweede ronde van het European Open sneuvelde, blijft nummer 65 van de wereld.



Bovenaan de ranking zijn er geen verschuivingen in de top tien. De Spanjaard Rafael Nadal behoudt de eerste plaats voor de Zwitser Roger Federer en de Schot Any Murray.



De Fransman Jo-Wilfried Tsonga schuift dankzij zijn eindzege in Antwerpen twee plaatsen op naar nummer 15. De Argentijn Juan Martin del Potro verlengde zijn titel in Stockholm en blijft negentiende. Iets lager op de ranking gaat de Bosniër Damir Dzumhur zeven banken vooruit naar plaats 31. Hij won zondag het toernooi van Moskou.

Elise Mertens bereikt met 35ste plaats beste WTA-klassement

Elise Mertens staat op de 35de positie in de nieuwe ranking van de WTA. Dankzij haar halve finale in Luxemburg klimt ze drie plekken. Voor de 21-jarige Mertens is het de beste notering uit haar nog prille carrière.



Kirsten Flipkens blijft nummer 75. Daarmee staat ze vier plaatsen hoger dan Alison Van Uytvanck. De Grimbergse, die in Luxemburg in de tweede ronde sneuvelde, gaat negen banken vooruit. Yanina Wickmayer is 111de (+1). Maryna Zanevska levert 28 plaatsen in en zakt naar 147.

Bovenaan de ranking zijn er, nu de Masters in Singapore zijn begonnen, weinig verschuivingen. De top zeven blijft hetzelfde met de Roemeense Simona Halep op 1 voor de Spaanse Garbine Muguruza en de Tsjechische Karolina Pliskova. Dan volgen de Oekraïense Elina Svitolina (vierde), de Amerikaanse Venus Williams (vijfde) en de Deense Caroline Wozniacki (zesde). De Letse Jelena Ostapenko blijft zevende.



De Française Caroline Garcia, die zich in extremis kon plaatsen voor de Masters, wipt van 9 naar 8. Zij profiteert net als de Britse Johanna Konta (9de, +1) en haar landgenote Kristina Mladenovic (10de, +3) van het verlies van de Russin Svetlana Kuznetsova (11de, -3).

